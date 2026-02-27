Ovo je hrvatski BDP u zadnjem tromjesečju 2025.

Zahvaljujući ponajviše rastu investicija te osobne i državne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u četvrtom lanjskom tromjesečju već 20. kvartal zaredom, i to za 3,6 posto na godišnjoj razini, znatno brže nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je petak prvu procjenu, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju prošle godine realno porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije. To je već 20. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, i to znatno brže nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,3 posto.

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u posljednjem lanjskom tromjesečju poraslo 3,3 posto na godišnjoj, a 1,4 posto na kvartalnoj razini. Tako je rast domaćeg gospodarstva na godišnjoj razini i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU).

Eurostat je nedavno objavio da je u proteklom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo za 0,3 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,4 posto. Gospodarstvo eurozone je, pak, u tom tromjesečju poraslo 0,3 posto na kvartalnoj, a 1,3 posto na godišnjoj razini.

Posljednje prošlogodišnje tromjesečje donijelo je 3,6 posto rasta na godišnjoj razini i ubrzanje u odnosu na prethodni kvartal od 1,4 posto – povoljnije nego što se očekivalo. Iza ubrzanja rasta velikim dijelom stoje visoka državna potrošnja (4,7%) i investicije (6,9%) koje se uglavnom financiraju iz europskih fondova. Potrošnja kućanstava, pojačana neoporezivim naknadama za zaposlene i trajnim dodacima za umirovljenike, rasla je sporije od BDP-a - 2,6 posto – no to je i dalje viša stopa rasta nego u prethodnom tromjesečju. Hrvatska zaokružuje 2025. godinu kao jedno od najbrže rastućih gospodarstava u Europskoj uniji i europodručju. Najsporija stopa rasta ostvarena je tijekom ljetnih mjeseci (2,3%) i u špici turistričke sezone.