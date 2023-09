Ovi su električni auti rekorderi - s jednim punjenjem mogu prijeći više od 700 km

Doseg, odnosno na engleskom “range” koji se kao termin sve češće rabi i kod nas, domet je koji s jednim punjenjem baterija može prijeći električni automobil. Jedna je to od glavnih značajki električnih automobila, ali i nedostatak, ne toliko zbog samog dosega jer danas na tržištu ima već mnogo automobila na struju koji imaju doseg veći od 500 km, već zbog toga što za veliku bateriju koja jamči duži doseg treba platiti osjetno više, a kad se isprazni vrijeme punjenja je zbog njezina većeg kapaciteta dulje. Kupcima je prema istraživanjima pri kupnji električnog automobila doseg jedan od glavnih kriterija, a ankete pokazuju da najveći broj kupaca traži da doseg automobila bude najmanje 350 do 400 km. Dakako, to ovisi i o tome koji segment električnog automobila kupac traži, jer je jasno da za isključivo manji gradski model glavni kriterij neće biti tako veliki doseg, ali u prosjeku kupci žele da s jednim punjenjem mogu otići na neko srednje dugačko putovanje ili da ne moraju svakodnevno puniti automobil u gradskoj vožnji.

Većina kupaca električnih automobila danas inzistira na dosegu od 350-400 km s jednim punjenjem baterije Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Velik je napredak napravljen u posljednjih desetak godina koliko su električni automobili na tržištu u smislu dosega vožnje, no pritom treba uzeti u obzir da se u automobile ugrađuju baterije sve većeg kapaciteta, a zbog toga značajno raste i masa tih vozila i kako smo već spomenuli - cijena. Današnji rekorder u dosegu s jednim punjenjem baterija je Mercedes Benz EQS 540+ sa službenim dosegom prema WLTP protokolu od 782 kilometra u kombiniranoj vožnji. U podnici vozila smještena je baterija ukupnog kapaciteta 107,8 kWh, a njegova službena prosječna potrošnja je između 15,6 i 19,8 kWh/100 km, ovisno o području uporabe, temperaturi i stilu vožnje. Cijena ovog modela u Hrvatskoj iznosi 109.850 eura.

Njegov konkurent, Tesla Model S Long Range ima bateriju kapaciteta 100 kWh i uz službeni kombinirani doseg prema WLTP-u u najekonomičnijoj izvedbi od 723 km drugi je automobil s najvećim dosegom na tržištu. To odgovara najmanjoj kombiniranoj potrošnji od 13,2 kWh/100 km. U Europi, pa tako ni u Hrvatskoj se trenutno Model S Long Range ne može naručiti, već samo Tesla Model S s dometom od 634 km za 94.990 eura, a snažnija izvedba Model S Plaid s čak 1020 KS u vršnom opterećenju i najvećom brzinom od 322 km/h te dosegom od 600 km stoji 109.990 eura.

Treći na listi jest ponovno Mercedes, ovoga puta perjanica Mercedesove električne SUV ponude, model EQS SUV. Kako mu i samo ime govori radi se o SUV izvedbi EQS modela, što znači da se radi o tehnički istovjetnim vozilima kada pričamo o pogonima i kapacitetima baterije. U najekonomičnijem modelu EQS SUV 450+ doseg iznosi 660 kilometara, što je bitno manje od limuzinskog EQS-a, no to jednostavno donosi povišena karoserija, donosno lošija aerodinamika i nešto veća masa automobila. Cijena modela je od 122.400 eura. Slijedi njegov konkurent iz Bavarske - BMW iX. Njemački električni SUV ima bateriju nominalnog kapaciteta 111,5 kWh, a najveći službeni doseg u verziji iX XDrive 50 iznosi 633 kilometara. Cijena je 110.562 eura.

Na petom mjestu prema dosegu je Tesla Model 3 Long Range koja dolazi s baterijom kapaciteta 78,8 kWh. Model 3 je trenutno jedan od najprodavanijih modela u Europi općenito, pritom ne mislimo od električnih automobila nego u odnosu na sve modele automobila. To nimalo ne čudi s obzirom na deklarirani doseg od 629 km i s obzirom na cijenu koja je više nego upola manja od modela koji su prema dosegu ispred nje. Tesla Model 3 Long Range stoji 49.990 eura i u odnosu na konkurenciju prema dosegu i cijeni je najisplativiji električni automobil na tržištu. Slijede opet mnogo skuplji modeli BMW i7 s najvećim dometom od 625 kilometara i Tesla Model X s istovjetnim najvećim dometom od 625 kilometara.

Teslin model također je među onima s najvećim dosegom s jednim punjenjem baterije Foto: Tesla Motors

A nakon njih su dva nova prava konkurenta Tesli Modelu 3, prema cijeni i dosegu, prva Volkswagenova električna limuzina ID.7 i novi Hyundai Ioniq 6. VW ID.7 u Pro izvedbi u Hrvatskoj stoji 54.431 eura, a dolazi uz bateriju kapaciteta 77 kWh i dosegom od 621 kilometar. No, Volkswagen je najavio i Long Range verziju Pro S s baterijom kapaciteta 86 kWh, koja još nije u prodaji, a trebala bi imati službeni doseg od 700 kilometara. S tim dosegom ID.7 bi na listi bio na trećem mjestu prema najvećem dosegu, a s druge strane mnogo jeftiniji od perjanica Mercedesa i Tesle koji su na vrhu. Očekuje se da će novi Volkswagen ID.7 biti pravi hit, a već je prozvan “Passat novog doba”. Nijemci su, štoviše, ukinuli proizvodnju limuzinskog Passata i novu generaciju s konvencionalnim motorima na unutrašnje izgaranje predstavili samo u karavanskoj Variant izvedbi, dok računaju da će se ozbiljan dio poslovnih kupaca okrenuti struji i kupiti ID.7. Zbog toga im je bilo važno razviti limuzinu sa što većim dosegom, a opet da cjenovno ne bude preskupa.

Hyundai Ioniq 6, korejska električna sportska limuzina sa specifičnom “streamline” siluetom dolazi s dva kapaciteta baterije 53 i 77,4 kWh, a domet od 614 kilometara se odnosi na model s većom baterijom. Njegova početna cijena jest 52.190 eura, što je u rangu s Teslom Model 3 Long Range. U top 10 su se još smjestili Polestar 3, Volvov brend električnih vozila koji se službeno ne prodaje u Hrvatskoj, sa 610 km dometa i cijenom u Njemačkoj od 88.600 eura i Mercedes EQE sa 608 kilometara dometa čija cijena počinje od 75.700 eura. Kao što znamo baterija je još uvijek najskuplji dio električnog automobila i što je većeg kapaciteta, automobil je skuplji. No, cijena električnog automobila nije uvijek mjerilo dosega, pa tako neki povoljniji električni automobili imaju veći doseg od skupljih. Dakako, cijena ne ovisi samo o kapacitetu baterije ili dosegu, nego i o luksuzu i opremi koju takvi skupocjeni automobili pružaju.

Kao što vidimo među električnim automobilima s najvećim dometom nema modela jeftinijih od 50.000 eura (izuzev Tesla Modela 3 Long Range koji je na samoj granici s cijenom od 49.990 eura), pa ćemo pogledati koliki doseg imaju jeftiniji automobili na struju. Tu je opet favorit Tesla Model 3 jer njezina početna verzija stoji u Hrvatskoj 41.990 eura uz bateriju kapaciteta 60 kWh i službenim dosegom s jednim punjenjem od 513 km. Radi se o upravo redizajniranoj verziji Teslina bestselera, a Amerikanci su uspjeli povećati doseg poboljšanjem aerodinamike, a ne većom baterijom. Long Range verzija s većom baterijom ima doseg od 629 km.

Da su Hyundai Kona EV i Tesla Model 3 vrlo isplativi kada se u obzir uzme cijena i doseg, lani su potvrdili poticaji na električne automobile u Hrvatskoj Foto: Hyundai

Hyundai Kona EV s baterijom kapaciteta 64 kWh i dosegom od 484 km ima cijenu od 42.100 eura. No, vrlo skoro u prodaju dolazi druga generacija Hyundai Kone EV uz minimalno povećanu bateriju od 65,4 kWh i službenim dosegom od 514 km. Kolika će biti cijena nove Kone EV još nije poznato. Da su Hyundai Kona EV i Tesla Model 3 vrlo isplativi kada se u obzir uzme cijena i doseg, lani su potvrdili poticaji na električne automobile u Hrvatskoj. Tesla Model 3 je bio treći najtraženiji model za sufinanciranje s 55 zahtjeva, dok je Kona EV četvrto mjesto s 48 zahtjeva za poticaje podijelila s Opelovim modelom Mokka-e. Mokka-e dolazi uz bateriju kapaciteta 54 kWh te nudi domet od 406 km uz jedno punjenje baterija, a cijena automobila jest 37.311 eura.

Daleko najpopularniji modeli kod kupaca koji su zatražili državne poticaje u 2022. su bili najpovoljniji EV modeli na tržištu - Renault Twingo E-Tech Electric i Dacia Spring. Gradski modeli se s najboljima ne mogu mjeriti prema dosegu s jednim punjenjem baterija, no oba modela su namijenjena za gradsku uporabu, a njihov domet je sasvim dovoljan za dnevni commuting. Twingo Electric dolazi uz bateriju kapaciteta 22 kWh i nudi doseg od 190 km, dok Dacia Spring ima bateriju kapaciteta 26,8 kWh i doseg u mješovitoj vožnji od 220 km. Cijena joj je 24.700 eura.