Povijesni iskorak oduševit će brojne putnike: Ovaj hrvatski grad dobiva prvu izravnu liniju s New Yorkom

Prema podacima Zračne luke "Sveti Jeronim", splitskom zračnom lukom tijekom 2025. prošlo je nešto više od 3,8 milijuna putnika, odnosno 6 posto više nego tijekom 2024. godine. Putnički promet u Zračnoj luci Split bilježi kontinuiran rast proteklih godina, s iznimkom pandemijske 2020., kada je promet bio 674.000 putnika. Međutim, 2021. taj je broj narastao na 1,577.000, 2022. na 2,908.000, a već 2023. nadmašio je brojke prije korone i iznosio je više od 3,358.000 putnika.

U ovoj godini očekivanja u Zračnoj luci "Sveti Jeronim" vrlo su optimistična s najavljenim novim destinacijama. Tako će španjolski niskotarifni zračni prijevoznik LCC Vueling uvesti liniju Bilbao – Split, koja će početi s letovima 16. lipnja ove godine i održavat će ih do 13. rujna. Linija će imati dva leta tjedno, utorkom i nedjeljom. Ovo je treća linija Vuelinga iz Splita jer kompanija već povezuje Split s Barcelonom i Rimom.

Međutim, vijest koja je najjače odjeknula jest ta da će splitski "Sveti Jeronim" ove godine dobiti i izravnu zrakoplovnu vezu s New Yorkom. Održavat će je United Airlines. Riječ je o povijesnom iskoraku, budući da će to biti prva direktna linija između SAD-a i Splita, kao i jedina međukontinentalnima linija u splitskoj zračnoj luci. Nova sezonska linija između New Yorka i Splita u prometu će biti od 30. travnja do 6. rujna 2026. tri puta tjedno, s polaskom iz Splita srijedom, petkom i nedjeljom u 10 sati. Na liniji su najavljeni zrakoplovi tipa B767-300ER koje United ima u dvije konfiguracije, a na liniji prema Splitu trebali bi se koristiti zrakoplovi s više sjedala u poslovnoj klasi, nudeći pritom 167 sjedala po letu i po smjeru. Američki zrakoplovni prijevoznik u ljetnoj sezoni najavljuje kako će između Splita i New Yorka imati ukupno 57 rotacija, što znači da će United Airlines ponuditi ukupno 19.038 sjedala na ovoj novoj liniji.

Split će biti druga hrvatska destinacija izravno povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dubrovnik je još 2019. dobio izravnu vezu American Airlinesa s Philadelphijom, koja je prekinuta pandemijske 2020. godine, međutim već od 2021., zahvaljujući dvama avioprijevoznicima, United Airlinesu i Delti, ima izravnu sezonsku vezu s New Yorkom. Delta ju je održavala samo te sezone, ali United Airlines ju je razvijao iz sezone u sezonu, da bi 2025., od svibnja do kraja listopada, na liniji prometovao svakodnevno većim zrakoplovima (B767-400ER), uz to što je u listopadu broj veza smanjen sa sedam na četiri leta tjedno. Transatlantska veza nije samo krupan korak za splitsku zračnu luku već i za cijeli turistički sektor, koji od američkih gostiju, među kojima je Hrvatska sve popularnija, puno očekuje.