Autoškola u Zagrebu i Splitu stoji 650 eura, a u jednom je gradu čak 300 eura skuplja

Cijene mnogih proizvoda zbog inflacije su porasle, no svi oni koji žele položiti vozački ispit mogu biti sretni jer su cijene autoškola još uvijek više-manje na istoj razini kao i prošlih godina. No, odmah moramo reći da to vrijedi prvenstveno za naše najveće gradove Zagreb i Split, gdje je konkurencija autoškola najveća i gdje se autoškole spuštanjem cijena školarina za polaganje vozačkog ispita bore za kandidate. Stoga smo provjerili za koliko se trenutačno nudi osposobljavanje za polaganje vozačkog ispita B kategorije.

Pod osposobljavanjem se podrazumijeva 30 sati teoretskog dijela nastave i 35 sati vožnje, a neke autoškole nude i besplatan liječnički pregled Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najpovoljniju cijenu za školarinu za stjecanje vozačke dozvole B kategorije u Zagrebu smo pronašli na jednoj od web stranica za kolektivnu kupovinu na kojoj se u zagrebačkoj autoškoli Gold osposobljavanje kandidata za B kategoriju nedavno oglašavalo za 559 eura. Pod osposobljavanjem se podrazumijeva 30 sati teoretskog dijela nastave i 35 sati vožnje, a u sklopu ponude se nudio kao poklon i besplatan liječnički pregled. Ponuda je brzo razgrabljena, odnosno polaganje je uplatilo 50 kandidata.

Na istoj se stranici trenutačno u zagrebačkoj autoškoli Rubikon nudi školarina za B kategoriju za 649 eura. Ponuda također podrazumijeva 30 sati teoretskog dijela nastave i 35 sati vožnje te gratis liječnički pregled. Redovna cijena liječničkog pregleda za vozače B kategorije iznosi od 40 do 50 eura, a na stranicama za kolektivnu kupovinu se može naći i po cijeni od 35 eura. A tome treba pridodati i ispite, što kandidate dodatno košta 85,8 eura, te predavanja iz prve pomoći koja stoje 60 eura.

Autoškola ima dosta; provjerili smo za koliko se u pojedinima trenutačno nudi osposobljavanje za polaganje vozačkog ispita B kategorije Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL

Super akciju trenutačno nudi i Autoškola Remetinec gdje osposobljavanje za B kategoriju stoji 677,45 eura. U autoškoli Europa "redovni tečaj" za polaganje B kategorije košta 663,48 eura, a nudi se i "ubrzani tečaj" po cijeni od 822,88 eura. Taj ubrzani tečaj podrazumijeva da kandidat 35 sati vožnje odvozi u rekordnih 20 dana.

U Splitu se osposobljavanje za B kategoriju može pronaći već za 656,18 eura u Autoškoli Srednje tehničke prometne škole Split ili za 663,43 eura koliko, primjerice, stoji u Autoškoli Žižić.No, u drugim dijelovima Hrvatske cijene autoškola su osjetno više.

Primjerice, u zagrebačkoj autoškoli Klindić školarina za B kategoriju stoji 685 eura, a u njihovim podružnicama u Sisku, Petrinji i Glini je 895 eura. U Autoklubu Sisak je, primjerice, cijena tečaja za B kategoriju 925,55 eura, a u sisačkoj Autoškoli Ćosić 899,25 eura.

U osječkoj Autoškoli Starčević osposobljavanje za B kategoriju stoji 862,70 eura, u Autoškoli Tratinčica je 920 eura, a u Autoškoli Legos 932 eura.

U riječkoj Autoškoli MadCar osposobljavanje kandidata za B kategoriju stoji 800 eura. U Autoškoli Car osposobljavanje za B kategoriju valja platiti 836,15 eura, a u Autoškoli Vlamal 863,93 eura.