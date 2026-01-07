Kazne idu do 250 eura, a soli i lopata u Zagrebu - nema! 'Probajte za dva dana, sve je rasprodano'

Zagreb se suočava s velikom nestašicom soli za posipanje i lopata za čišćenje snijega, a potražnja za zimski alatima premašila je ponudu u trgovinama. Na stranicama velikih lanaca poput Bauhausa i Pevexa, sol je trenutno nedostupna, a poslovnice u Zagrebu nemaju zaliha, piše Jutarnji list.

Zimski uvjeti koji su zatrpali grad brzo su iscrpili sve zalihe, a čak i manje poslovnice poput Željezarije Špansko, govore da nemaju soli ni lopata na skladištu. “Tek za dva dana, sve je rasprodano”, rekao je zaposlenik. Iako su Bauhaus i Pevex naručili nove zalihe, sol trenutno nije dostupna u zagrebačkim poslovnicama, a očekuje se da će stići tek u sljedećim danima. Na njihovim stranicama nude sol u vrećama od 25 i 50 kilograma, no trenutno su dostupne samo u Rijeci i Varaždinu.

Lopate, iako prisutne u ponudi, također su uglavnom rasprodane. Jeftiniji modeli nisu dostupni, dok su skuplji modeli od 35 eura još uvijek na policama. Komunalni redari već izdaju kazne za one koji nisu uklonili snijeg. Prema Odluci o komunalnom redu, stanari i suvlasnici dužni su čistiti snijeg i led s nogostupa i krovova, a za nepoštivanje tog propisa prijete kazne od 100 do 250 eura za pravne osobe.

Sol za posipanje koristi se kako bi se smanjio rizik od zaleđivanja kolnika i povećala sigurnost na cestama. Prema proizvođačima, morska sol djeluje do temperature od -7 °C, dok se za niže temperature koristi mješavina kalcijevog klorida i morske soli, koja omogućuje otapanje leda čak i pri -33 °C.