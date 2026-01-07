Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
LEDENE MUKE

Kazne idu do 250 eura, a soli i lopata u Zagrebu - nema! 'Probajte za dva dana, sve je rasprodano'

Zagreb: Snijeg zabijelio zapadni dio grada
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
07.01.2026.
u 14:12

Komunalni redari već izdaju kazne za one koji nisu uklonili snijeg. Prema Odluci o komunalnom redu, stanari i suvlasnici dužni su čistiti snijeg i led s nogostupa i krovova

Zagreb se suočava s velikom nestašicom soli za posipanje i lopata za čišćenje snijega, a potražnja za zimski alatima premašila je ponudu u trgovinama. Na stranicama velikih lanaca poput Bauhausa i Pevexa, sol je trenutno nedostupna, a poslovnice u Zagrebu nemaju zaliha, piše Jutarnji list. 

Zimski uvjeti koji su zatrpali grad brzo su iscrpili sve zalihe, a čak i manje poslovnice poput Željezarije Špansko, govore da nemaju soli ni lopata na skladištu. “Tek za dva dana, sve je rasprodano”, rekao je zaposlenik. Iako su Bauhaus i Pevex naručili nove zalihe, sol trenutno nije dostupna u zagrebačkim poslovnicama, a očekuje se da će stići tek u sljedećim danima. Na njihovim stranicama nude sol u vrećama od 25 i 50 kilograma, no trenutno su dostupne samo u Rijeci i Varaždinu.

Lopate, iako prisutne u ponudi, također su uglavnom rasprodane. Jeftiniji modeli nisu dostupni, dok su skuplji modeli od 35 eura još uvijek na policama. Komunalni redari već izdaju kazne za one koji nisu uklonili snijeg. Prema Odluci o komunalnom redu, stanari i suvlasnici dužni su čistiti snijeg i led s nogostupa i krovova, a za nepoštivanje tog propisa prijete kazne od 100 do 250 eura za pravne osobe.

Sol za posipanje koristi se kako bi se smanjio rizik od zaleđivanja kolnika i povećala sigurnost na cestama. Prema proizvođačima, morska sol djeluje do temperature od -7 °C, dok se za niže temperature koristi mješavina kalcijevog klorida i morske soli, koja omogućuje otapanje leda čak i pri -33 °C.

Propala tenda kafića u centru Zagreba
Ključne riječi
čišćenje snijega snijeg Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!