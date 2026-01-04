Ekonomičan SUV: Ovaj auto jedan je od rijetkih koji posjeduje tvorničku plinsku instalaciju

Rumunjska Dacia danas je među rijetkim proizvođačima koji nude automobile s tvorničkom plinskom instalacijom. Šteta, jer uvjereni smo da na tržištu za 'plinaše' mjesta ima, bez obzira na razvikanu elektrifikaciju. Jer, pogon na plin također se ubraja u ekološke pogone. Plin je kao gorivo za automobile prilično ekonomičan, u što smo se (ponovno) uvjerili testirajući novi Duster Eco-G. Robusni Duster s trećom je generacijom, osim ušminkanijeg dizajna, dobio i za stepenicu kvalitetnije materijale te bolju opremu. I dalje je to onaj dobri, čvrsti Duster kakvog poznajemo, s kojim možemo kud zamislimo, a nakon svih izvancestovnih avantura lako ga je očititi. Unutrašnjost je izrađena od izdržljivih i održivih materijala. No, sada u njemu imamo i stavke koje nalazimo i u drugim modernim modelima, a Dacia se ranije s njima nije htjela zamarati. Ukratko, Duster je i dalje povoljan, prostran, tipičnih SUV osobina, nudi se i s pogonom na sve kotače, ali sada je nešto komforniji nego prije. Sjedala su prostrana, komfornija. U opremi je i multimedija, klima-uređaj, brojni sigurnosni sustavi, parking senzori, kamera za vožnju unazad, automatsko paljenje svjetala i brisača, el. podesivi i grijani retrovizori, el. podizači stakala, dva Isofixa... Isprobani Duster Expression dodatno je imao grijana prednja sjedala. Digitalna instrumentna ploča je preglednija nego prije. Može se personalizirati. Povezivost s zaslonom multimedije omogućena je bežično, preko Apple CarPlay i Android Auto aplikacija.

Ekonomičan SUV: Dacia Duster među rijetkim je autima s tvorničkom plinskom instalacijom

Budući da je s trećom generacijom iz ponude ispao dizelaš, Duster na plin nameće se kao logičan izbor za vozače koji godišnje prelaze veći broj kilometara. Ili samo žele trošiti manje goriva, odnosno emitirati manje CO2 u atmosferu. Plinski Duster gotovo je jednak benzinskom bratu. Ovo 'gotovo' odnosi se na prtljažnik u koji zbog spremnika za plin ne stane rezervni kotač, no i dalje u njega možete utrpati 450 litara prtljage. Dovoljno? I više od toga, za kompaktni SUV. Duster je, naime, 434,3 cm dugačak, 181,3 cm širok i 166,1 cm visok. Pokreće ga jednolitreni trocilindarski benzinac od 100 KS i 170 Nm okretnog momenta. 'Naš' primjerak nije imao 4x4 pogon, već se snaga putem ručnog 6-stupanjskog mjenjača prenosila na prednje kotače.

Plinski Duster ima dva spremnika goriva. U onaj za plin stane 51 litra, benzinski prima 50 litara. Ta kombinacija rezultira dosegom od oko 1300 km, što je odličan rezultat. Želite li voziti na benzin ili na plin, to prebacujete na prekidaču pored volana. Plin je gotovo duplo jeftiniji od benzina, pa je vožnja na taj energent i dalje isplativa. Duster Eco-G na testu nam je prosječno trošio 8,2 l/100 km. Cjenovno starta od 20.200 eura, Duster Expression Eco-G 100 košta od 21.800 eura. S doplatama za grijana sjedala i metalik boju došao je do 22.590 eura.