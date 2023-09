Čudesan sprej za ogrebotine na autu? Glancali smo i glancali, ruka nam je utrnula...

Tko god je auto kupio ne samo zato što mu treba neko prijevozno sredstvo, nego i zato što automobile voli zna kako boli svaka crtica, svaka ogrebotina na njemu. I gotovo da nema novca kojeg ne bismo dali (uz uvjet da ga imamo) samo da s tog lijepog, sjajnog laka nestanu ružne crtice, točkice, a o dubljim 'ranama' da i ne govorimo. Kako onda ne bismo dali 20-ak eura za čudotvorni nano sprej koji uklanja ogrebotine s auta? Da, sarkazam... U čuda ne vjerujemo otprilike od nižih razreda osnovne škole.

Kako bi taj bezbojni sprej mogao popraviti boju na automobilima svih boja, na crvenom jednako kao i na plavom? Foto: Sandra Mikulčić

Za nano sprejem za popravak ogrebotina na automobilu Carease iz web trgovine frilla.hr (imaju ga i drugi, cijena je kod svih podjednaka, a sigurno i učinkovitost) posegnuli smo iz profesionalne radoznalosti. Tamo stoji da mu je redovna cijena za bočicu od 120 ml 25,99 eura, ali evo, sretni li smo, naletjeli smo na akcijsku cijenu od 10,99 eura. Plus 3,99 za dostavu. Čim je stigao, uočili smo da se bočica razlikuje od one na videu koji pokazuje koliko je sprej učinkovit. Na ovoj našoj piše Joiride. No, nebitno. Ono što je bitnije pitanje je kako bi taj (bezbojni) sprej mogao popraviti boju na automobilima svih boja, na crvenom jednako kao i na plavom. A upravo tako prodavatelj navodi, da se sprej može uklopiti u bilo koju boju automobila. Idemo do auta, pa po uputama, korak po korak. Piše: očistite i osušite površinu na automobilu. Jesmo. Protresite bočicu sa sredstvom. Jesmo. Pošpricajte ogrebotinu. I to jesmo. Glancajte čistom krpom dok se lak ne zasjaji. Glancali smo, ruka nam skoro utrnula...

Piše: očistite, protresite bočicu sa sredstvom, pošpricajte ogrebotinu, prebrišite dok se ne zasjaji Foto: Sandra Mikulčić

Na sekundu, ali samo na sekundu, pomislili smo: pa možda ipak nešto i pomogne. Kao što rekoh – samo na sekundu. A onda se površina potpuno osušila i svi tragovi na automobilu jednako su vidljivi kao i prije tretmana: i oni od noktiju iza kvake na vratima, i onaj gdje nas je vratima udario auto parkiran pored nas, i one ružne crte na desnom retrovizoru koje smo tko zna gdje zaradili. Čitava garnitura 'rugoba' i dalje je tu. Dakle, nema čudotvornog spreja, zvao se on nano ili kako god mu drago. Može prodavatelj do mile volje uvjeravati da je ovaj sprej ‘brtvilo za automobilsku boju za trenutačno uklanjanje ogrebotina, ptičjeg izmeta, ogrebotina od udaraca kamenja, praha od željeza (uzrokovanog oksidacijom), vodenih mrlja, izblijedjelih mjesta od UV zraka i svih onečišćenja s boje’. Može navoditi da taj nano sprej ima naprednu keramičku formulu, da stvara zaštitni keramički 9HH premaz nakon nanošenja koji sprječava bilo kakva daljnja oštećenja automobila s dugotrajnim rezultatom. Može obećati da taj sprej vraća blistavost i sjaj boji automobila te je vraća na izvorno, besprijekorno stanje te da zahvaljujući svojoj ultra hidrofobnoj prirodi nudi jednostavno čišćenje. Od svega toga, stoji jedino ovo zadnje – stvorit će se sloj na laku automobila pa će se za njega prtljavština manje loviti (dok auto ne operete). I to je to. Auto vam se neće odjednom pomladiti, neće biti imun na ogrebotine ni od provlačenja uz grmlje, a pogotovo ne na one koje vam neki manijak na autu poželi ostaviti oštrim predmetom. Postoji li uopće neko sredstvo, neki sprej koji bi uklonio ogrebotine i slične tragove s automobila, pitali smo iskusnog autolakirera.

Svi tragovi na automobilu jednako su vidljivi kao i prije tretmana Foto: Sandra Mikulčić

- Niti jedan sprej ih ne uklanja. Ne možeš time riješiti ni tragove od granja i noktiju, a pogotovo ne one od ključa. Ogrebotine od noktiju mogu se riješiti poliranjem, ali kod onih dubljih tragova, kao što je grebanje ključem ili čavlom po autu, može se jedino prelakirati taj dio – pojasnio nam je. I taj posao, govorimo li primjerice o oštećenju lokaliziranom na jednim vratima, stoji 400 eura, osiguranje za njega daje 200 eura. Čemu ta razlika?

- Osiguranje bi pokrilo trošak samo za ta vrata, ali u tom bi se slučaju vidjela razlika u boji u odnosu na okolne površine jer lak tijekom godina blijedi. Zato treba raditi i prijelaz na okolne površine i tako trošak raste na 400 eura. Što se ovih sredstava tiče, neka od njih privremeno prekriju manje oštećenje, ali sve to odlazi kad se ispere masnoća koja je u sredstvu – kaže nam autolakirer. Ukratko, koliko god se možda činilo mudrijim dati 20-ak eura za čudotvoran sprej, nego 400 za lakiranje dijela automobila, u praksi to ne djeluje. Ako ste među sretnim kupcima novog auta, autolakirer savjetuje da ga odmah ispolirate i zaštitite voskom. To će ga učiniti manje osjetljivim na površinske ogrebotine i prljavštinu. A za 23 do 29 eura (ovisno o veličini vozila) u autopraonicama možete dobiti vanjsko i unutarnje ručno pranje te nanošenje zaštitnog voska na automobil, pa je pametnije uložiti u to.

