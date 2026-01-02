Kineski brend koji se prodaje i u Hrvatskoj prestigao Teslu i postao svjetski kralj električnih automobila

Kineski automobilski div BYD prestigao je Teslu i postao vodeći svjetski prodavač električnih vozila u 2025. godini, prema novim podacima koje su objavile dvije tvrtke. Kineski proizvođač automobila znatno je napredovao od 2011. godine, kada je izvršni direktor Tesle Elon Musk u intervjuu za Bloomberg TV odbacio BYD kao konkurenta, rekavši "Ne mislim da imaju sjajan proizvod" i dodao da bi se njihov fokus trebao "osigurati da ne umru u Kini". Više od desetljeća kasnije, 2025. godine, BYD je nadmašio Teslu u prodaji unatoč tome što njihova električna vozila nisu dostupna za maloprodajnu kupnju u Sjedinjenim Državama, dok Kina ostaje ključno tržište za Teslu. S porastom globalne prodaje električnih vozila od oko 28% prošle godine, BYD je izvijestio da je prodao oko 2,26 milijuna električnih vozila, dijelom potaknut rastom u Europi gdje povećava prednost nad Teslom. U međuvremenu, posljednje tromjesečno izvješće američkog proizvođača automobila pokazalo je pad godišnje prodaje drugu godinu zaredom. Isporuke Tesle pale su na 1,64 milijuna, u odnosu na 1,79 milijuna u 2024. godini.

Intenzivnija konkurencija, istek saveznih poreznih olakšica od 7500 dolara za kupce električnih vozila i negativne reakcije potrošača povezane s Muskom koji je postao zaštitno lice Ministarstva vladine učinkovitosti učinili su 2025. godinu izazovnom za Teslu, piše Reuters. Ipak, dionice Tesle porasle su za oko 11,4% u 2025., povećavajući Muskovo bogatstvo. Nakon što je Tesla objavila svoje posljednje kvartalno izvješće o zaradi 2. siječnja, njezine su dionice pale za 1,2% do poslijepodneva, dok su dionice BYD-a skočile za oko 5%.