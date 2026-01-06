Njemačka prijeti drakonskim kaznama: Ove vrste grijanja odsad su zabranjene, prekršiteljima sankcije i do 50.000 €

Postoji više razloga zbog kojih određeni sustavi grijanja mogu biti ograničeni ili potpuno zabranjeni. U Njemačkoj zakonodavci pritom polaze od načela zaštite općeg dobra, što znači da se vlasniku kuće može zabraniti korištenje sustava grijanja ako on predstavlja opasnost za njega samog, druge ljude ili okoliš, piše Fenix.

Pojam opasnosti pritom je široko definiran. On obuhvaća ispuštanje štetnih tvari u okoliš, ali i rizik od požara ili eksplozije. Upravo zato u Njemačkoj, primjerice, nije dopušteno nekontrolirano loženje otvorene vatre na privatnim posjedima jer bi to moglo dovesti do nekontroliranih požara. U sklopu provedbe klimatskih ciljeva i smanjenja emisija, Njemačka od 2026. godine dodatno pooštrava pravila vezana uz grijanje stambenih objekata.

Od 2026. u Njemačkoj vrijede nova ograničenja za više vrsta sustava grijanja. Sustavi grijanja na ugljen i koks više se neće smjeti ugrađivati u nove objekte, dok će postojeći morati biti trajno ugašeni najkasnije do 2045. godine. Peći na drva i dalje su dopuštene, ali uz stroga pravila. Zabranjeno je loženje obojenog, lakiranog ili kemijski obrađenog drva, kao i drvenih vlakana, novina, otpadnog papira, plastike, gume i drugih otrovnih materijala. Osim toga, peći moraju zadovoljavati propisana ograničenja emisija i sitnih čestica.

Otvoreni kamini ne smiju se koristiti kao redoviti izvor grijanja. Njihova je uporaba dopuštena samo povremeno, najviše osam dana u mjesecu, i to do pet sati dnevno. Sustavi grijanja na ulje ili plin stariji od 30 godina moraju se zamijeniti ako koriste tehnologiju konstantne temperature te imaju snagu manju od 4 kilovata ili veću od 400 kilovata.

Grijanje na fosilna goriva postupno se ukida. Od 2024. godine u novim zgradama više nije dopuštena ugradnja sustava grijanja isključivo na ulje ili plin. Za postojeće sustave vrijede prijelazna razdoblja, no od 2026. ili 2028. godine novi sustavi morat će raditi s najmanje 65 posto obnovljive energije. Svi sustavi koji se u potpunosti oslanjaju na fosilna goriva morat će biti zamijenjeni do 2045. godine.

Izravni električni sustavi grijanja nisu dopušteni na cijelom teritoriju zemlje. U pojedinim saveznim pokrajinama, poput Hamburga, njihova je ugradnja već zabranjena zbog niske učinkovitosti. Na nacionalnoj razini ne smiju se ugrađivati u višestambene zgrade s više od dva stana, a njihova je uporaba dodatno ograničena u novim objektima.

Zabranjen je i svaki sustav grijanja za koji nadležni dimnjačar izda nalog za zamjenu zbog sigurnosnih ili ekoloških razloga. Iako se često govori o zabranama, u Njemačkoj je zapravo vrlo malo sustava grijanja potpuno zabranjeno. Većina rješenja i dalje je dopuštena, ali uz stroge tehničke i ekološke uvjete.

Od siječnja 2026. godine i dalje će se moći koristiti toplinske pumpe, solarni toplinski sustavi, grijanje na pelete, sustavi grijanja na drva i drvni plin uz propisana ograničenja, hibridni sustavi poput kombinacije toplinske pumpe i bioplina, električni sustavi grijanja uz ograničenja, sustavi grijanja na gorivne ćelije, daljinsko grijanje te sustavi na bioplin ili vodik.

Sustavi grijanja koji se oslanjaju isključivo na plin ili ulje trenutačno još nisu zabranjeni i mogu se ugrađivati i koristiti, no i oni imaju rok trajanja morat će biti ukinuti najkasnije do 2045. godine. Vlasnici koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi i zabrana moraju računati na novčane kazne. Prema navodima njemačkih medija, kazne se kreću u rasponu od 5.000 do čak 50.000 eura, ovisno o težini prekršaja.