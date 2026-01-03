Prestižan brend kućanskih aparata preokrenuo taktiku i postao dostupan milijunima: 'Konkurencija smo sami sebi'

Perilica rublja Miele jest košta nešto više, ali se može dobiti i za malo novca: u Nizozemskoj proizvođač kvalitetnih kućanskih uređaja iz Gütersloha već tri godine prodaje i obnovljene perilice rublja. U okviru pilot-projekta za obnovu prikupljaju se vraćeni uređaji i tu ne igra ulogu ako su malo ogrebene ili sa kvarom koji se lako može popraviti. Svi takvi uređaji se popravljaju u servisnom središtu i ponovno prodaju - za sad najprije putem interneta, piše DW.

Izbor je pao na Nizozemsku jer je taj brend tamo vrlo popularan, a potrošači su posebno otvoreni za nabavu obnovljenih proizvoda. Njemačka obiteljska tvrtka želi ovim testnim projektom privući i nove skupine kupaca: nije se pokazalo točno kako će tako Miele biti konkuretnt sam sebi u prodaji novih uređaja, izvještava Max Wagner, voditelj tima za održivost u Mieleu. „Uspjeli smo proširiti krug kupaca na mlađe, digitalno orijentirane skupine koje bi se inače, iz financijskih razloga, možda odlučile za konkurenciju“, kaže Wagner.

Prema aktualnim istraživanjima, razlog za kupnju takvih uređaja je najprije cijena. Argumenti poput štednje resursa i zaštite okoliša igraju manju ulogu. I u tvrtki je bilo protivljenja jer su se plašili kako će to ugroziti prodaju novih uređaja. Ali pokazalo se kako je to pogrešno: tako se otvara posve novi krug kupaca kojima bi novi uređaj Mielea bio previše skup.

U još jednom pilot-projektu Miele ugrađuje obnovljene integrirane elektroničke sklopove. Kupci mogu pri popravku svoje perilice rublja, perilice posuđa ili automata za kavu birati između nove i obnovljene ploče. Kod starijih modela mnogi se odlučuju za povoljniju varijantu.

Miele je 2024. obnovio oko 12.000 elektroničkih komponenti. Pilot-projekt provodi se u pet europskih zemalja, uključujući Njemačku. Ponuda dviju opcija znači nešto više posla za servis, kaže Wagner. Jer serviseri na termin popravka moraju donijeti i nove i obnovljene ploče kako bi popravak obavili odmah, prema želji kupca.

Perilica rublja posebno je pogodna za ponovnu uporabu jer je nova relativno skupa, ali se ipak prodaje u velikim količinama pa ima dovoljno vraćenih uređaja. Zbog velikih količina u domovima diljem svijeta je i zaliha rezervnih dijelova solidna i dugo dostupna. Dapače: perilice rublja su često negdje u podrumu ili u posebnoj prostoriji pa obično nisu niti tako oštećene kao drugi kuhinjski uređaji.

Nizozemski pokus Mielea trebao bi poslužiti kao model za druge skupine uređaja i tržišta. Međutim, sustav obnove zahtijeva vlastitu infrastrukturu i dovoljno vraćenih uređaja unutar jedne zemlje kako bi se zadovoljila potražnja, kaže Christoph Wendker, voditelj održivosti i regulative u Mieleu. Zbog pravila EU-a je praktično nemoguće rabljene uređaje prenijeti preko granica članica Unije jer je za Bruxelles to otpad.

To je jedan od razloga zašto profesionalno obnovljena bijela tehnika još ima vrlo mali tržišni udio. Nejc Jakopin iz konzultantske kuće A.D. Little procjenjuje ga na manje od pet posto. Za usporedbu: u Europi se četvrtina mobitela kupuje na sekundarnom tržištu. Mobiteli su mali, lako se šalju i provjeravaju, mijenjaju se svake dvije do pet godina i imaju relativno visoku preostalu vrijednost. Kućanske uređaje vratiti u drugom korisniku puno je zahtjevnije: treba ih najprije i odnijeti, a onda i testirati.

„Profesionalna obnova s jamstvom na taj uređaj zahtijeva vlastiti logistički lanac“, objašnjava Jakopin. Prva poteškoća je uopće doći do rabljenih, ali još upotrebljivih uređaja. „Treba ih prikupiti izravno kod kupaca ili osigurati mjesta za predaju.“ Miele je tu u prednosti jer se dobar dio njegovih uređaja plasira preko vlasitog prodajnog kanala.

„Ostali proizvođači moraju razmisliti kako surađivati s trgovcima“, naglašava stručnjak. Obnova je tema i za trgovinu: „Ako se i ti popravljeni uređaji uključe u sustav trgovine, to stvara nove prihode. Kupcima se može olakšati prelazak na uređaj koji je povoljan, ali malo atraktivniji i energetski učinkovitiji od prethodnog.“ Kod MediaMarktSaturna, najvećeg europskog trgovca elektronikom, uz tisuće pametnih telefona i prijenosnih računala iz druge ruke nudi se i oko 260 „kao novih“ kućanskih uređaja, primjerice kuhinjske nape, mini hladnjaci i ploče za kuhanje.

Zvijezda kućanskih uređaja na sekundarnom tržištu je Thermomix. Višenamjenska kuhinjska naprava tvrtke Vorwerk iz Wuppertala postiže i nakon nekoliko godina korištenja visoke troznamenkaste cijene na platformama poput refurbed.de, erneuert.shop ili backmarket.de. Dugotrajnost, dugo dostupni rezervni dijelovi i renomirana marka, slično kao kod Mielea, pogoduju drugom životu nakon prve uporabe. Osim toga, kuhinjski aparat lakše je poslati nego perilicu rublja.

U međuvremenu postoje tvrtke koje su se specijalizirale za obnovu starih uređaja. Među njima je I-Project, tvrtka iza erneuert.shop, koja otkupljuje, provjerava, čisti i ponovno prodaje Vorwerkove kuhinjske uređaje. Postupak je sličan kao kod pametnih telefona: model se odabire na web-stranici, navodi se procjena stanja i traži neobvezujuća ponuda. Nakon pregleda uređaja tvrtka potvrđuje ili mijenja cijenu koju je spremna platiti. Još uvijek je ipak jednostavnije kupcima koji žele potpuno novu robu bez ogrebotina i prethodnih vlasnika, kaže tehnologijski stručnjak Jakopin. Ali sve više kupaca zanimaju i uređaji koji su "kao novi".