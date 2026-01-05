Ove neobične stvari treba držati u automobilu kako se ne bi zaledio. Evo koji trikovi štede vrijeme prije polaska

U Hrvatsku su stigle niske temperature, poledica i snijeg. Ovakvo zimsko vrijeme ne stvara probleme samo na cestama i u vožnji, već često i prije samog polaska i ulaska u naše vozilo. Nakon što su noći ledene, ujutro se uglavnom i vozilo zaledi pa se pojavljuju standardni problemi - vrata se ne mogu otvoriti, stakla su potpuno neprozirna, a ponekad postoji i rizik od oštećenja automobila. Njemački autoklub ADAC upozorava da u ekstremnim zimskim uvjetima nepravilno postupanje može dovesti do skupih kvarova, ali i kazni, te donosi niz praktičnih savjeta kako izbjeći najčešće pogreške, javlja Stern.de.

Za početak naglašavaju da 'čista stakla nisu stvar izbora, nego obveza.' Uklanjanje leda s vjetrobranskih stakala osnovni je preduvjet za sigurnu vožnju, ali i zakonska obveza. Vožnja s neočišćenim staklima može rezultirati novčanom kaznom jer vozač nema dovoljnu vidljivost. Najsigurniji način uklanjanja leda i dalje je dobar plastični strugač. Preporučuju se modeli koji imaju nazubljeni rub za deblje slojeve leda i glatki rub za završno čišćenje. Metla ili mekana četka idealne su za uklanjanje snijega bez oštećivanja laka. Strugal može biti u prtljažniku, pretincu ili vratima. Zanimljivo je da neki proizvođači, poput Škode i Seata, nude i integrirano rješenje poput prostora za strugač unutar poklopca spremnika goriva.

Iz ADAC-a naglašavaju da nikako ne smijete koristiti kreditne kartice, CD-kutije, kuhinjske strugače ili slične predmete koji nisu prikladni za uklanjanje leda i mogu oštetiti staklo. Posebno se ne preporučuje polijevanje vruće vode po zaleđenim staklima. Nagla promjena temperature može uzrokovati napuknuća ili čak pucanje stakla, zbog čega vozilo postaje neupotrebljivo.

Važno je naglasiti da si vozači mogu znatno olakšati jutarnju rutinu uz malo pripreme. Zaštitna folija protiv leda ili običan čvrsti karton postavljen na vjetrobransko staklo spriječit će njegovo zaleđivanje. Papir i novine, međutim, nisu dobar izbor jer se zalede i dodatno zakompliciraju situaciju. Za bočna ogledala postoji jednostavno rješenje - stare čarape. Navlačenjem čarapa preko retrovizora sprječava se stvaranje leda i štedi vrijeme ujutro.

Ako se vrata ne mogu otvoriti zbog zaleđene brave, nužan je odleđivač za brave. Važno je da se on ne drži u automobilu, već u džepu jakne ili torbi. Kao preventivna mjera, kod starijih automobila s mehaničkim bravama može pomoći ljepljiva traka kojom se brave zaštite prije smrzavanja. Brtve na vratima također su osjetljive zimi. Njihovo redovito održavanje sredstvima za njegu gume sprječava pucanje i oštećenja prilikom otvaranja vrata.

Važno je u ovo hladnije doba zaštititi i brisače jer su oni zimi izloženi velikim opterećenjima. ADAC preporučuje plastične navlake jer se papir i karton mogu zalijepiti za gumene dijelove. Podizanje brisača može pomoći, iako neki stručnjaci upozoravaju da se time dugoročno opterećuje mehanizam. Ipak, ozbiljnije posljedice u praksi su rijetke.

Za kraj, iz ADAC-a naglašavaju da ne padate na razne marketinške trikove. Zimski dodaci poput električnih strugača ili grijača za upaljač za cigarete ne preporučuju se. Prema testovima, takvi proizvodi su neučinkoviti ili barem nepraktični i ne nude stvarnu korist u odnosu na klasične metode.