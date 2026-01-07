Naši Portali
VEĆ JE HIT

Svi su ludi za 'krafna' lampom iz IKEA-e: Sada stiže u pametnoj verziji, evo kada stiže u trgovine

Večernji.hr
07.01.2026.
u 19:00

IKEA je postala veliko ime u svijetu pristupačne tehnologije za pametne domove, a u studenom prošle godine objavili su 21 novi povezani uređaj, uključujući pametne žarulje, senzore i utičnice

Na sajmu CES 2026, IKEA je upravo predstavila zabavnu pametnu lampu u obliku krafne s mekim, suptilno promjenjivim bojama. Lampa, koja se može montirati na zid ili koristiti na stolu, novi je dodatak seriji Varmblixt, koja je prvi put lansirana 2022. godine kao rezultat suradnje s nizozemskom umjetnicom i dizajnericom Sabine Marcelis, piše TechRadar.

Prvotna kolekcija iz 2022. godine uključivala je posuđe, visilice, osvijetljeno zrcalo i klasičnu Varmblixt LED lampu, koja je imala sjajno narančasto staklo kako bi reflektirala ambijentalno svjetlo u prostoriji i istovremeno projicirala topli sjaj. IKEA je sada redizajnirala tu LED lampu za 2026., opremivši je mat bijelim staklom i svjetlima koja mijenjaju boju, dajući joj potpuno novi i moderniji izgled.

Nova lampa dolazi s daljinskim upravljačem Bilresa koji omogućuje prebacivanje između 12 unaprijed postavljenih boja, od ružičaste i lavande do nježno žute. Svaku nijansu osobno je odabrala Sabine Marcelis, a one se glatko stapaju jedna s drugom. Za one koji žele više opcija, lampa se može povezati s IKEA-inim Dirigea Wi-Fi čvorištem, što omogućuje upravljanje putem mobilne aplikacije tvrtke ili bilo kojeg drugog pametnog kućnog sustava kompatibilnog s Matter standardom. Upravljanje na ovaj način otključava širu paletu od preko 40 boja.

Za kupce kojima se sviđa oblik lampe, ali nisu zainteresirani za tehnologiju pametnog doma, IKEA je zadržala u ponudi i originalnu narančastu verziju bez pametnih kontrola. Uz lampu u obliku krafne, tvrtka također lansira i pametnu verziju cjevaste Varmblixt LED visilice, koja nudi prigušivo bijelo svjetlo. Poput glavne LED lampe, njome se može upravljati pomoću priloženog daljinskog upravljača ili je povezati s Dirigea čvorištem i integrirati u veći sustav pametnog doma.

Oba nova rasvjetna tijela naći će se u prodaji u travnju. Varmblixt LED lampa u obliku krafne koštat će 99,99 američkih dolara (oko 95 €), dok će cijena LED visilice iznositi 149,99 američkih dolara (oko 140 €).

IKEA je postala veliko ime u svijetu pristupačne tehnologije za pametne domove, a u studenom prošle godine objavili su 21 novi povezani uređaj, uključujući pametne žarulje, senzore i utičnice. Bit će zanimljivo vidjeti što još njihovi inženjeri i dizajneri pripremaju za 2026. godinu, posebno u nastojanju da dostignu veća imena na tržištu kao što je Philips Hue.

Ključne riječi
IKEA Barkod

