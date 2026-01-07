Nećete vjerovati što će telefon uskoro moći prikazati uz svaki poziv

Deutsche Telekom uvodi novu sigurnosnu opciju pod nazivom Branded Calls, kojom želi dodatno ojačati povjerenje korisnika u telefonske pozive s nepoznatih brojeva. Riječ je o funkciji koja na zaslonu mobitela, uz telefonski broj, prikazuje i naziv tvrtke koja zove, čime se korisnicima olakšava prepoznavanje legitimnih poziva i smanjuje bojazan od telefonskih prijevara.

U okolnostima u kojima su telefonske prevare sve češće, velik broj građana pozive s nepoznatih brojeva jednostavno ignorira. Takav oprez ponekad može dovesti do propuštanja važnih i opravdanih poziva, primjerice iz autoservisa zbog promjene termina popravka ili iz osiguravajuće kuće kojoj je potrebna hitna potvrda podataka.

Prema informacijama objavljenima na službenim stranicama Telekoma, Branded Calls omogućuje da se uz dolazni poziv prikaže dodatni tekst s imenom tvrtke koja stoji iza broja. Time korisnik već u trenutku zvonjave može procijeniti ima li poziv smisla i odlučiti hoće li se javiti.

Prednost nove usluge jest i u tome što ne zahtijeva instalaciju dodatnih aplikacija niti korištenje određenog modela pametnog telefona. Kako navodi Telekom, funkcija će automatski raditi na svim mobilnim uređajima dostupnima na tržištu. Kako bi Branded Calls funkcionirao i izvan granica vlastite mreže, Deutsche Telekom surađuje s tehnološkim tvrtkama First Orion i Hiya, koje se specijaliziraju za sustave zaštite od neželjenih i potencijalno opasnih poziva.

Nova usluga logičan je nastavak postojećih sigurnosnih rješenja koja Telekom već nudi svojim korisnicima. Od sredine prosinca dostupna je usluga Call Check, koja upozorava na sumnjive pozive i moguće pokušaje prijevare, a prema podacima kompanije, sustav je dosad aktiviran milijunima puta.

„Računski gledano, već 100 telefonskih brojeva označenih kao potencijalno neželjeni dovoljno je da Call Check dnevno više od 300.000 puta upozori na moguću zlouporabu“, ističu iz Telekoma. U praksi to znači da se korisniku na zaslonu telefona pojavljuje upozorenje svaki put kada dolazni broj u Telekomovim bazama podataka nosi oznaku sumnjivog ili prijevarnog, neovisno o tome radi li se o domaćem ili međunarodnom pozivu.

Slična rješenja nude i drugi mobilni operateri. Vodafone, drugi najveći njemački operator, koristi sustav Spam-Warner koji također upozorava korisnike na potencijalno rizične pozive, dok O2 Telefónica, prema vlastitim navodima, razvija usporedive zaštitne mehanizme, piše Fenix Magazin.

Uz operatere, na zaštiti korisnika sve intenzivnije rade i proizvođači pametnih telefona. Na brojnim Samsung uređajima funkcija Smart Call automatski razvrstava dolazne pozive i označava sumnjive brojeve. Google na Pixel telefonima nudi prepoznavanje prijevara temeljeno na umjetnoj inteligenciji, koje obuhvaća i pozive i SMS poruke. Apple je u iOS ugradio filtar za neželjene pozive te virtualnog asistenta koji kod nepoznatih brojeva automatski preuzima poziv i traži ime pozivatelja i razlog javljanja.