Kako do poticaja za električni automobil? Ove godine očekujte novosti kod prijava

Svi koji žele kupiti električni automobil u Hrvatskoj zadnjih godina čekaju kraj lipnja kada je redovito Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) raspisivao javni poziv na koji su se za sufinanciranje ekoloških automobila mogli prijaviti građani i tvrtke. Ove je godine prije ljeta taj javni poziv izostao zbog, kako kažu u Fondu, promjene modela, a predstavljanje novog modela poticaja najavljuju za jesen.

- Program Vozimo ekonomično provodimo od 2014. godine te smo dosad za razne kategorije gotovo 8700 energetski učinkovitih vozila osigurali nešto više od 48 milijuna eura bespovratnih sredstava. Međutim, prije objave novog poziva u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar provodimo detaljnu analizu s ciljem prilagodbe dosadašnjeg načina sufinanciranja, uzimajući u obzir europsku praksu, iskustva provedbe programa u Hrvatskoj, prijedloge zainteresiranih dionika, ali i nacionalne ciljeve u transformaciji prometnog sustava. Provedena analiza rezultirat će parametrima za nastavak programa, uključujući način provedbe, modele, korisnike, kao i iznose financiranja, a njeno predstavljanje se očekuje ove jeseni – kazali su nam u FZOEU-u.

S dosadašnjim modelom nisu bili posve zadovoljni ni građani, ni tvrtke, ali ni zastupnici automobila. Građanima je smetao svojevrsni "najbrži prst", odnosno odobrenje poticaja prema onima koji prije predaju prijave, pa se događalo nekih godina, prije modifikacije sustava kada su prijave podnosili sami građani i tvrtke, da se budžet za poticaje probije već dvije (!) minute od otvaranja javnog poziva. Zadnje dvije godine prijave su se podnosile preko ovlaštenih trgovaca automobila uz uplatu akontacije kupca od simboličnih 5000 kuna, pa se period probijanja proračuna za poticaje koji je lani iznosio nemalih 105 milijuna kuna (14 milijuna eura), razvukao na svega 50 minuta. No, i dalje je vrijedio "najbrži prst", jer su poticaji odobravani prema redu valjane prijave, samo što nisu trebali najbrži biti kupci već trgovci, koji su tako imali svoje liste prvenstva. Dakle, opet je bilo nezadovoljnih koji su ostali kratkih rukava.

Lani su iznosi poticaja za električne automobile bili do 70.000 kuna (9300 eura), a za plug-in hibride do 40.000 kuna (5300 eura) Foto: Hyundai

Zastupnici i trgovci automobila postojećim sustavom nisu bili zadovoljni prije svega zbog neizvjesnosti, jer nisu mogli planirati narudžbe vozila, odnosno velika narudžba bi im stigla jednom godišnje nakon javnog poziva. Prevaljivanjem prijavitelja s kupca na trgovce došlo je do određenog reda u sustavu i bolje iskoristivosti odobrenih poticaja koja je prije toga iznosila samo 59%, no i dalje je on imao niz manjkavosti. Zbog toga je Fond odlučio ove godine napraviti veće promjene. Kakve i u kojem smjeru - još se ne zna. Fond namjerava provesti dodatnu optimizaciju programa sufinanciranja. Tek nakon što analiza bude dovršena, definirat će se i način dodjele i postotak sufinanciranja, odnosno pojedinačni iznosi poticaja, kažu iz Fonda.

Prema neslužbenim informacijama, razmatra se sustav kojim bi se napokon izbjegao "najbrži prst", odnosno da se poticaji mogu zatražiti tijekom cijele godine. Isto tako, iznos poticaja više ne bi bio tako velik kao dosad, čak 9300 eura za električni automobil, već manji, pa bi poticaje dobilo više korisnika. No, sve su to još špekulacije i za točne informacije morat ćemo pričekati službenu objavu FZOEU-a. Ipak, pretpostavlja se da će se i dalje prijave za sufinanciranje vršiti putem ovlaštenih trgovaca. Podsjetit ćemo kako je to izgledalo lani.

Zainteresirani za poticaje, nakon što su izabrali vozilo koje žele kupiti i za njega dobiti državne poticaje, morali su kontaktirati neko od prodajnih mjesta koje je evidentirano u bazi Fonda i navedeno uz listu vozila. Lani se na poziv Fonda u program sufinanciranja prijavilo 45 zastupnika vozila s 81 markom i čak 539 modela vozila. Lista vozila za koje je bilo moguće ostvariti sufinanciranje, kao i 301 prodajno mjesto na kojem ih je bilo moguće kupiti, bila je objavljena je na stranici vozimoeko.fzoeu.hr. Nakon što su se građani, odnosno tvrtke odlučili za marku i model bilo je potrebno, u suradnji s odabranim ovlaštenim prodajnim mjestom, pripremiti dokumentaciju. Nakon toga, sve je obavljalo ovlašteno prodajno mjesto, koje je građane i tvrtke prijavljivalo za poticaje.

Pretpostavlja se da će tako biti i dalje, pa ako ste zainteresirani za neko ekološko vozilo vrijeme je da se raspitate kod trgovaca i možda predbilježite za listu prvenstva za prijavu za poticaje, ako neki od njih rade takve neslužbene liste prvenstva.

Lani su iznosi poticaja za električne automobile bili do 70.000 kuna (9300 eura), a za plug-in hibride do 40.000 kuna (5300 eura) te za električna vozila L1-L7 kategorije (električni mopedi, motocikli, četverocikli...) do 20 tisuća kuna (2650 eura). Kakvi će biti iznosi poticaja u novom krugu sufinanciranja, još se ne zna.

Drugi najpopularniji električni automobil lani je bila Dacia Spring sa 169 odobrenih poticaja. Njegova je trenutačna početna cijena 23.700 eura Foto: Dacia

Ponuda električnih automobila kao daleko najpopularnije kategorije na tržištu je sve veća. Godinama su za dobivanje poticaja najpopularniji najpovoljniji automobili na tržištu. Lani je odobreno 258 poticaja za Renault Twingo E-Tech čija je početna cijena trenutačno 26.390 eura. Drugi najpopularniji električni automobil bio je Dacia Spring sa 169 odobrenih poticaja. Njegova je trenutna početna cijena 23.700 eura. Slijedili su Tesla Model 3 s 55 odobrenih poticaja (41.990 eura), Hyundai Kona EV s 48 odobrenih poticaja (36.590 eura) i Opel Mokka-e s također 48 odobrenih poticaja (37.311 eura). Popularni su bili i električni mopedi LIPO 45 i Pusa 45 sa 162 odnosno 63 odobrenih poticaja.