Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
OKO 180 TISUĆA NOVOREGISTRIRANIH AUTOMOBILA

Gotovo svi automobili registrirani u Norveškoj 2025. bili su električni: Posebno je popularna jedna marka

Sve je više električnih automobila u Sisku pa raste i potražnja za punionicama
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
02.01.2026.
u 19:05

Vlada je dugi niz godina pokušavala poticati korištenje električnih automobila, omogućujući porezne olakšice i dovoljan broj parkirnih mjesta, postaje za punjenje i druge pogodnosti za vozače

Oko 95,9 posto svih novih automobila registriranih u Norveškoj 2025. godine bilo je na električni pogon, rekao je u petak Norveški cestovni savez (OFV). Udio novih automobila na dizel bio je jedan posto, dok je udio novih benzinskih automobila među novoregistriranim činio samo 0,3 posto. Preostali novoregistrirani automobili bili su hibridi, pokazuju podaci. Gotovo jedan od pet od otprilike 180 tisuća novoregistriranih automobila prošle godine bio je Tesla. Volkswagen se nalazio na drugom mjestu, s udjelom od oko 13 posto. Udio električnih automobila u ukupnom broju također je 2025. po prvi put premašio dizelske automobile.

Električni automobili činili su najveći udio automobila na norveškim cestama s 32.5 posto, dok je oko 31 posto automobila bilo na dizel i oko 23 posto na benzin. Ostatak su bili hibridni modeli. Vlada je dugi niz godina pokušavala poticati korištenje električnih automobila, omogućujući porezne olakšice i dovoljan broj parkirnih mjesta, postaje za punjenje i druge pogodnosti za vozače. "Vidimo učinak dugoročne i ciljane politike električnih automobila i kako određene porezne odluke mogu izravno utjecati na tržište", priopćio je direktor OFV-a  Geir Inge Stokke.

Banke više neće smjeti naplatiti niz naknada. Ovo je popis, a evo i kako do besplatnih usluga
Ključne riječi
automobili Norveška električni automobili

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZU
Zuko
19:22 02.01.2026.

Mogli ste odmah staviti snimku upravo iz Norveške prije koju godinu gdje je električni automobil ostao bez energije pa mu je pomogao čovjek sa benzinskim motorom.hahaha.jadni ljudi nisu im objasnili ako bude -25 električni automobili su beskorisni .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!