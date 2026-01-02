Gotovo svi automobili registrirani u Norveškoj 2025. bili su električni: Posebno je popularna jedna marka

Oko 95,9 posto svih novih automobila registriranih u Norveškoj 2025. godine bilo je na električni pogon, rekao je u petak Norveški cestovni savez (OFV). Udio novih automobila na dizel bio je jedan posto, dok je udio novih benzinskih automobila među novoregistriranim činio samo 0,3 posto. Preostali novoregistrirani automobili bili su hibridi, pokazuju podaci. Gotovo jedan od pet od otprilike 180 tisuća novoregistriranih automobila prošle godine bio je Tesla. Volkswagen se nalazio na drugom mjestu, s udjelom od oko 13 posto. Udio električnih automobila u ukupnom broju također je 2025. po prvi put premašio dizelske automobile.

Električni automobili činili su najveći udio automobila na norveškim cestama s 32.5 posto, dok je oko 31 posto automobila bilo na dizel i oko 23 posto na benzin. Ostatak su bili hibridni modeli. Vlada je dugi niz godina pokušavala poticati korištenje električnih automobila, omogućujući porezne olakšice i dovoljan broj parkirnih mjesta, postaje za punjenje i druge pogodnosti za vozače. "Vidimo učinak dugoročne i ciljane politike električnih automobila i kako određene porezne odluke mogu izravno utjecati na tržište", priopćio je direktor OFV-a Geir Inge Stokke.