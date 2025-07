Oprez! Ovih pet stvari ljeti nikako ne ostavljajte u automobilu

Temperatura u automobilu parkiranom na suncu vrlo brzo može dosegnuti 65-70 stupnjeva Celzija. Ova razina temperature može utjecati na opremu i komponente unutar vozila. Primjerice, plastični okviri konzole s vremenom bi mogli puknuti, a gumbi od gume mogu se rastopiti i postati ljepljivi na dodir. Nimalo ugodno... Vozači u automobilima često ostavljaju mnoge predmete, što može biti opasno i uzrokovati štetu. I ovdje ne govorimo o tome da su predmeti ostavljeni na vidljivom mjestu u autu mamac za kradljivce. Iako jesu. Ti predmeti mogu biti posebno ugroženi ako se ostave na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili na mjestima s visokim temperaturama dulje vrijeme.

Konkretno, power bank je jedna od stvari koju mnogi nose sa sobom kad god planiraju više sati izbivati iz kuće ili ureda. Stoga se power bank često nađe i u pretincima automobila. No, kemikalije u tim prijenosnim baterijama mogu reagirati ostanu li dulje vrijeme na visokim temperaturama, što može uzrokovati eksploziju baterije. Eksploziju uređaja za punjenje uglavnom uzrokuju iskre. To može oštetiti opremu unutar automobila, poput sjedala, krovnih panela i izolacije, pa čak i dovesti do požara vozila, zapale li se dijelovi koji dođu u kontakt s iskrama. Također, upaljač može eksplodirati ako ostane na visokim temperaturama. I sprejevi su problematični jer su oni već pod visokim tlakom. Tlak se može dodatno povećati ako su izloženi visokim temperaturama dulje vrijeme, sve dok ne eksplodiraju, što potencijalno može uzrokovati oštećenje unutrašnjosti vozila. Kada je auto parkiran na izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme, u njemu nije preporučljivo ostavljati ni mirise. Toplina može uzrokovati njihovo otapanje i oštećenje konzole automobila. U nekim slučajevima mogu procuriti u pukotine konzole, što otežava temeljito čišćenje.

Gumeni ukrasi također nisu otporni na toplinu i mogu se topiti na visokim temperaturama. Rezultat će biti ružni tragovi na konzoli vozila. Stoga ljeti izbjegavajte korištenje gumenih predmeta za ukrašavanje konzole, poput popularnih figurica koje su ujedno i mirisne. Međutim, ako morate ostaviti neke od spornih predmeta u automobilu, spremite ih na mjesto koje nije izravno izloženo sunčevoj svjetlosti, poput pretinca za pohranu između prednjih sjedala ili ispod prednje konzole. Ta su područja hladnija od ostalih dijelova automobila i mogu pomoći u smanjenju rizika od oštećenja.