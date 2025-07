Po velikim vrućinama putujete autom? Mnogi vozači ovo zaborave provjeriti, a jako je važno

Mnogi vozači tijekom ljeta provjeravaju ispravnost klima uređaja u automobilima, no važno je ne zanemarivati i druge stavke koje su zaslužne za sigurnost. Primjerice, pravilan tlak u gumama jedna je od stvari koju vozači nerijetko zaborave, a iznimno je važna. Tijekom vrlo vrućih ljetnih dana, prenizak tlak u gumama posebno je opasan.

“Gume ne pucaju zbog same vrućine, nego najčešće zbog preniskog tlaka. Ako je tlak prenizak, guma se jače deformira (tzv. ‘rad hoda’) i pri tome se jako zagrijava. To može ozbiljno oštetiti karkasu gume, do te mjere da pukne. Ako se to dogodi na zadnjoj osovini, često dolazi do teških nesreća", kazao je Fabian Faehrmann, stručnjak za gume iz ADAC-a, kako prenosi Fenix magazin.

Prije dužih putovanja – pogotovo ako je automobil opterećen prtljagom – treba provjeriti tlak. Preporučuje se to napraviti u hladu, pri temperaturi od oko 20 °C. Najlakše je koristiti automatske uređaje na benzinskim postajama, na kojima se može unaprijed postaviti željeni tlak. Pritom, oni koju imaju rezervnu gumu trebali bi i nju provjeriti.

Što se tiče tipa guma, tijekom velikih vrućina vožnja sa zimskim gumama mogla bi biti rizična s obzirom na to da mekša smjesa gume pogoršava vozna svojstva. “Produženje zaustavnog puta očekuje se tek pri pravim ljetnim temperaturama oko 30 °C”, navodi tvrtka TÜV Süd. Cjelogodišnje gume pak imaju posebnu gumenu smjesu i profil koji predstavlja kompromis između ljetnih i zimskih uvjeta.