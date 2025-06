Smijete li nastaviti vožnju kad se u autu upali ova lampica?

Vjerojatno nema vozača koji će ostati ravnodušan kad mu na instrumentnoj ploči zasvijetli znak koji kazuje da hitno treba s automobilom u servis, odnosno kad se ukaže poruka "Service Now". No neće ni sve vozače u tom trenutku uhvatiti panika. Service Now, valja znati, poruka je koja vam najavljuje da je vrijeme za odlazak u servis; nije uvijek riječ o opasnom, nenadanom kvaru. Što trebamo činiti kad ta lampica zasvijetli u vožnji, objasnio je stručnjak Hrvatskog autokluba. "To ne znači da morate prestati s vožnjom, ali prije nastavka putovanja potrebno je provesti određene kontrole i radnje", objasnio je Marin Morava, suradnik za tehničku podršku u HAK-u. Kako navodi Morava, vozači najprije trebaju kontrolirati razinu ulja u motoru i ostale tekućine, a ako nisu sigurni kako odraditi ove kontrole, od pomoći će im biti knjiga uputa vozila. Potom je preporuka kontrolirati prema planu održavanja ili na servisnoj kartici u motornom prostoru vozila koliko je prošlo vremena i kilometara od posljednjeg servisa.

– Otvorena je mogućnost da je vaše putno računalo uključilo servisnu poruku jer je prošlo 365 ili 730 dana, a da vozilo nije prošlo mnogo kilometara od zadnjeg servisa vozila (odnosno da nije prijeđena puna kilometraža između servisnih intervala) – tada je prostor mnogo veći da vozilo odradi potrebno proputovanje i stigne do vrata servisa bez ikakvih problema. Ako ste kontrolom utvrdili da je vozilo uključilo servisnu poruku zbog previše prijeđenih kilometara, utvrdite još jednom u servisnoj kartici kada je bio po kilometrima upisan zadnji servis. Postoji i mogućnost da se na zadnjem servisu nije uspješno provelo resetiranje servisnog intervala, koji se najčešće kreću od 15.000 km do 30.000 km – objasnio je Marin Morava za Reviju HAK te nastavio: – Ako ste u idućem koraku utvrdili da je vozilo prerano uključilo servisnu poruku u odnosu na prijeđene kilometre, ne zanemarujte upozorenje vozila! Također, otvorena je mogućnost da je došlo do ranijeg pada kvalitete ulja, s obzirom na to da današnja vozila s dizelskim filtrom krutih čestica u ispuhu pri aktivnim učestalim čišćenjima navedenog filtra, koje provodi motor svojim brizgaljkama, mogu ubrzati smanjivanje kvalitete ulja, a odgađanje odlaska u servis može dovesti do uništenja motora.

Ovo su samo neki od mogućih scenarija, a svakako je preporuka ako se nađemo u ovoj ili sličnoj situaciji da prije nastavka daljnjeg putovanja kontaktirate stručno osoblje servisa koje održava vaše vozilo. Ako vam telefonski broj servisa nije dostupan iz nekih razloga, možete kontaktirati stručno osoblje Hrvatskog autokluba na telefonski broj 1987 kako bi se procijenilo je li moguće daljnje putovanje vozilom.