Vozili smo novo izdanje najtraženijeg SUV-a, Volkswagenov adut. Evo prvih dojmova i detalja

Drugu generaciju najprodavanijeg SUV-a u Europi, Volkswagenova modela T-Roc, vozili smo u Portugalu, u državi u kojoj se on i proizvodi. Užurbane ulice Lisabona, zavojite međugradske rute, autocesta. Svaki od tih kilometara otkrivao je da Volkswagen s razlogom i od novog T-Roca puno očekuje, bez obzira što su – s više od dva milijuna primjeraka prodanih od 2017. do danas – to velike 'cipele' za popuniti. Njemački kompaktni SUV u gami se smjestio između Taiga i Tiguana, a novitet je u punom smislu te riječi evolucija dosadašnjeg uspješnog modela. Iz VW-a navode formulu koja bi trebala osigurati uspjeh: kompaktne dimenzije i kvalitete modela iz više klase. Novi T-Roc tako u prepoznatljivom, a opet svježem dizajnu prostranost i komfor kombinira s inovativnim tehnologijama koje inače očekujemo u većim i skupljim modelima (Travel Assist, LED matrix svjetla, osvijetljen logotip i sprijeda i straga, head-up display...). Popis osnovne opreme je proširen. T-Roc je sazrio, duži je (+12,2 cm), s većim razmakom među osovinama. To se ogleda u prostranijem interijeru, koji profitira i boljim, na dodir mekanim materijalima te kvalitetnom završnom obradom.

Vozili smo novo izdanje najtraženijeg SUV-a. Evo prvih dojmova i detalja

Novi T-Roc Volkswagen je s najvećim udjelom reciklirane plastike (oko 20%). Proizvođač ističe višeslojnu platnenu podlogu instrumentne ploče i detaljno provjerenu umjetnu kožu. U kabini je tri cm više prostora za noge, u prtljažniku dodatnih 30 litara (ukupno 475 l). Sjedala su prostrana i udobna od ulazne razine, a u bogatoj Style verziji prvi put dolazi električno namjestivo ergoActive sjedalo s funkcijom masaže. Ergonomija je općenito unaprijeđena. Idealan položaj za upravljačem našli smo u trenu, mjenjač je praktično smješten iza kola upravljača, kao na ID modelima. Nova ručica za otvaranje vratiju neobična je, na prvu, ali taj novi način posezanja za 'kvakom' zapravo je prirodniji pa smo se na to brzo naučili. Digital Cockpit Pro i head-up zaslon dominiraju interijerom i ostavljaju high-tech dojam. Fizičkih tipki nema ispod centralnog zaslona. Voljeli bismo da ih ima, barem za funkcije koje se često koriste.

Ovjes je tipičan Volkswagenov – zlatna sredina između udobnosti i čvrstoće, nužne za dinamične karakteristike. Novi T-Roc temelji se na najnovijoj evoluciji modularne poprečne platforme MQB evo, što mu omogućuje preuzimanje brojnih tehnoloških rješenja iz većih Volkswagenovih modela, poput Tiguana i Tayrona. Zahvaljujući tome, prvi u segmentu nudi neke napredne sustave potpore vozaču, poput Travel Assista, ali i Park Assist Pro s mogućnošću automatskog parkiranja putem pametnog telefona. Novi T-Roc prvi je Volkswagen s potpuno hibridiziranom pogonskom gamom. Hibridizirani motori pružaju bolje performanse uz manju potrošnju. U početku će se nuditi inačice s blagim hibridnim turbobenzinskim motorima 1,5 eTSI, sa 116 i 150 konjskih snaga, s automatskim DSG mjenjačem, uz pogon na prednje kotače. Kasnije se očekuje dolazak potpuno novih hibridnih modela (od 136 i 170 KS) te verzije s pogonom na sva četiri kotača, 2,0 eTSI 4Motion s 204 KS. Isprobali smo blagi hibrid sa 150 konja. Motor i mjenjač surađuju skladno i neprimjetno. Ručni mjenjač niti se nudi, niti je potreban. U normalnom ritmu vožnje, DSG je jako uglađen. Osjećaj na upravljaću također je dobar. Ergela od 150 konja poželjna je za kompaktan SUV, iako bi posve funkcionalan bio i s manje konja. Stabilnost je neupitna, čak i kod bržih ulazaka u krivine, ili kod naglih promjena smjera. Zvučna izolacija također mu je među jačim stranama: u kabini je bilo iznenađujuće tiho čak i za vožnje autocestom. Sve u svemu, novi T-Roc prilično je ugodan, ostavlja dojam robusnosti i sigurnosti. U Hrvatskoj se prvi primjerci na cestama očekuju početkom 2026. godine. Ulazni model je T-Roc 1,5 eTSI (116 KS) s cijenom od 28.991 €. Luksuzni T-Roc 1,5 eTSI (116 KS) Style kreće od 34.820 €