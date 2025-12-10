Na ponos cijele zemlje: Još jedan hrvatski proizvod dodan je na popis zaštićenih oznaka EU

Europska komisija danas je dodala novi proizvod na popis zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), a riječ je o „Istarskom ovčjem siru” ili „Istrskom ovčjem siru” koji se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji. „Istarski ovčji sir/Istrski ovčji sir” tvrdi je, punomasni sir koji se dobiva koagulacijom sirovog ili pasteriziranog ovčjeg mlijeka uz dodatak sirila, dok se sirutka odvaja. Okus sira je slan i pikantan, s izraženom mirisnom notom ovčjeg mlijeka i biljnih vrsta kojima se hrane ovce. Sirovi sir dozrijeva najmanje 60 dana, a može biti stavljeno na tržište tek nakon 12 mjeseci dozrijevanja. Tijekom konzumacije, posebno kad je sir duže odležao, on se topeći u ustima razvija intenzivnije okuse.

Iako se preferira konzumacija u prvih 12 mjeseci, „Istarski ovčji sir” se ističe specifičnostima koje proizlaze iz polu-ekstenzivnog načina uzgoja ovaca, korištenja mlijeka autohtone pasmine istarske ovce/istrske pramenke i dugogodišnje tradicije proizvodnje ovčjeg sira u ovom dijelu Europe. Ove karakteristike, kao i specifični klimatski i okolišni uvjeti u Istri, zaslužne su za njegov jedinstveni okus.

Proizvodnja ovog sira u Istri obuhvaća teritorij Hrvatske i Slovenije, a kombinacija submediteranske klime uz obalu u Hrvatskoj i planinskih terena Slovenije utječe na uvjete ispaše ovaca. Mješavina hrvatskih obalnih polja i slovenskih planinskih područja daje posebnu bogatost okusa ovčjem mlijeku, što rezultira sirem koji je istovremeno aromatičan i dugotrajan.

„Istarski ovčji sir” sada je dio više od 3692 proizvoda zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla koji su uvršteni u europsku bazu podataka eAmbrosia. Za više informacija o ovoj politici kvalitete, zainteresirani se mogu obratiti službenim stranicama Europske komisije.