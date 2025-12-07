Novi udarac na džepove: Od iduće godine drastično poskupljuju popularni mobiteli, evo i zašto

Skupi fotoaparati, veliki ekrani i masivna pohrana obično povećavaju cijene pametnih telefona. No, sljedeće godine, komponente koje su obično standardne, poput memorije, mogle bi biti glavni razlog rasta cijena. I to nije samo problem pametnih telefona. Bilo koji uređaj koji koristi neki oblik memorije, od telefona do tableta i pametnih satova, mogao bi poskupjeti, piše CNN.

Cijene memorije rastu jer se veliki proizvođači koncentriraju na povećanje proizvodnje za podatkovne centre vezane uz umjetnu inteligenciju, s obzirom na eksponencijalni rast u industriji AI-a. „To je prilično brutalno i događa se sa svih strana“, rekao je Yang Wang, viši analitičar u Counterpoint Research.

Međunarodna organizacija za podatke (IDC), globalna marketinška istraživačka firma, izvijestila je početkom ovog tjedna da se očekuje pad tržišta pametnih telefona za 0,9% do 2026., dijelom zbog nestašica memorije. Cijene memorije mogle bi porasti za 30% u četvrtom kvartalu 2025., a dodatnih 20% porasta može se očekivati početkom sljedeće godine, izvijestio je Counterpoint Research prošlog mjeseca.

Tehnološke tvrtke poput Mete, Microsofta i Googlea ove su godine agresivno proširivale svoje podatkovne centre i infrastrukturu kako bi zadovoljile potražnju za AI-jem. Očekuje se da će taj rast nastaviti: izvještaj McKinsey & Companyja ukazuje da će tvrtke do 2030. u infrastrukturne troškove podatkovnih centara globalno uložiti gotovo 7 trilijuna dolara.

To je potaknulo proizvođače memorije poput Microna i Samsunga da prebace svoj fokus na podatkovne centre, koji koriste drugačiju vrstu memorije od računala i pametnih telefona. Kao rezultat toga, postoji manje resursa za proizvode namijenjene potrošačima, rekao je Wang.

Tvrtka Micron, koja se bavi proizvodnjom memorije i pohrane, u srijedu je objavila da izlazi iz poslovanja s memorijom za potrošače, navodeći „porast potražnje“ koji dolazi iz rasta potaknutog AI-em u podatkovnim centrima. Jaejune Kim, izvršni potpredsjednik za memoriju u Samsungu, rekao je u listopadu da je tvrtka primijetila snažnu potražnju za memorijom za AI i podatkovne centre u trećem kvartalu. Također je rekao da će nestašica memorije za mobilne uređaje i računala intenzivirati u budućnosti.

Proizvođači uređaja mogli bi se suočiti s teškim odlukama o tome kada lansirati i kako postaviti cijene svojih proizvoda, tvrde analitičari. TrendForce, istraživačka tvrtka koja prati industriju poluvodiča, procjenjuje da su povećanja cijena memorije učinila pametne telefone 8% do 10% skupljima za proizvodnju u 2025. (viši troškovi proizvodnje ne znače uvijek i veće cijene za krajnje korisnike iz raznih razloga).

Neki pametni telefoni mogli bi poskupjeti već početkom sljedeće godine, rekla je Nabila Popal, viša direktorica istraživanja u International Data Corporation. Jeftini Android telefoni mogli bi biti najviše pogođeni, jer manje skupi proizvodi obično imaju tanje margine. „Bit će gotovo nemoguće da ne povećaju cijene“ jeftinijih Android telefona, rekla je Popal.

Tvrtke bi također mogle odgoditi lansiranja telefona kako bi se fokusirale na skuplje modele koji bi mogli biti profitabilniji. Prosječna prodajna cijena pametnih telefona očekuje se da će porasti na 465 dolara do 2026. godine, u odnosu na 457 dolara u 2025., prema Popal, čime bi tržište pametnih telefona dostiglo rekordnu vrijednost od 578,9 milijardi dolara.

No, prema Popal i Wangu, očekuje se da će se u drugoj polovici sljedeće godine situacija stabilizirati kako bi se lanac opskrbe prilagodio, što bi moglo dovesti do smanjenja cijena ili barem ograničavanja povećanja. Industrija poluvodiča navikla je suočavati se s promjenama kako se nove tehnologije pojavljuju, kaže Wang. No, možda nije bila pripremljena na to koliko brzo će rasti potražnja za AI-jem. „U industriji poluvodiča uvijek će biti nesklada (između ponude i potražnje). Ovo je bilo prilično neočekivano", rekao je.