STIGAO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

Isprobali smo: Hibridni Torres upečatljiv je div nježnog srca, jeftiniji od benzinca

Foto: Sandra Mikulčić
Autor
Sandra Mikulčić
02.12.2025.
u 07:00

Pogonski sklop čine 1,5-litreni GDI turbobenzinac u kombinaciji s dva elektromotora i e-DHT hibridnim mjenjačem. Turbobenzinac se električnoj ergeli pridružuje gotovo neprimjetno

Na hrvatsko je tržište stigao još jedan hibridni model, prvi u KGM-ovoj gami. Torres Hybrid tako se pridružio benzinskom i električnom modelu. Benzincu je ozbiljna konkurencija, jer je s 3000 eura popusta od njega 1000 eura jeftiniji - u istovjetno opremljenoj izvedbi. Golijat južnokorejske marke KG Mobility, ranije poznate kao SsangYong, ima nježno srce. Nismo baš 94% gradske rute uspijevali voziti samo na struju, ali većinu jesmo. Turbobenzinac se električnoj ergeli pridružuje nježno, gotovo neprimjetno. KGM Torres prvi je model s DualTech hibridnom tehnologijom razvijenom u suradnji s kineskim BYD-em. Pogonski sklop čine 1,5-litreni GDI benzinski turbomotor u kombinaciji s dva elektromotora (pogonski i generator) i e-DHT hibridnim mjenjačem koji automatski odabire optimalne načine rada. Sistemska snaga je 204 KS i 300 Nm.

Isprobali smo: Hibridni Torres upečatljiv je div nježnog srca, jeftiniji od benzinca
1/4

Elektromotor napaja baterija kapaciteta 1,83 kWh. Hibridu je potrošnja tri litre niža nego kod usporedivog benzinca. Torres Hybrid deklarirano na 100 km potroši 6 litara goriva. Nama je tijekom testa trošio prosječnih 6,6 l/100 km. U vožnji je udoban i stabilan. Vizualno, hibrid se razlikuje od benzinca. Nove će elemente naknadno usvojiti i izvedba s konvencionalnim pogonom. Robustan je, visok, upečatljiva maska s prodornim LED 'očima' savršeno mu odgovara. U C-SUV modelu dugačkom 470,5 cm, te 189 cm širokom i 172 cm visokom prostora ima u izobilju. Sjedala u drugom redu su podesiva, prtljažnik prima 703 do 1662 litre. Interijerom dominira široki zaslon - spoj dva 12,3-inčna. Centralni zaslon uzorne je preglednosti i jednostavan za korištenje. Klimatizacija nije izdvojena fizičkim tipkama, bilo bi bolje da jest. Ergonomska sjedala odlično podupiru tijelo. Oprema je bogata. Obuhvaća 3D Surround View sustav s četiri kamere, upozorenje na promet iza vozila, osam zračnih jastuka, među kojima i onaj za koljena... Tri su moda vožnje: Comfort, Sport i Eco. Torres Hybrid košta od 33.899 eura.
KGM Hibridni automobil SUV

