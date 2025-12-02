Na hrvatsko je tržište stigao još jedan hibridni model, prvi u KGM-ovoj gami. Torres Hybrid tako se pridružio benzinskom i električnom modelu. Benzincu je ozbiljna konkurencija, jer je s 3000 eura popusta od njega 1000 eura jeftiniji - u istovjetno opremljenoj izvedbi. Golijat južnokorejske marke KG Mobility, ranije poznate kao SsangYong, ima nježno srce. Nismo baš 94% gradske rute uspijevali voziti samo na struju, ali većinu jesmo. Turbobenzinac se električnoj ergeli pridružuje nježno, gotovo neprimjetno. KGM Torres prvi je model s DualTech hibridnom tehnologijom razvijenom u suradnji s kineskim BYD-em. Pogonski sklop čine 1,5-litreni GDI benzinski turbomotor u kombinaciji s dva elektromotora (pogonski i generator) i e-DHT hibridnim mjenjačem koji automatski odabire optimalne načine rada. Sistemska snaga je 204 KS i 300 Nm.

Isprobali smo: Hibridni Torres upečatljiv je div nježnog srca, jeftiniji od benzinca

Elektromotor napaja baterija kapaciteta 1,83 kWh. Hibridu je potrošnja tri litre niža nego kod usporedivog benzinca. Torres Hybrid deklarirano na 100 km potroši 6 litara goriva. Nama je tijekom testa trošio prosječnih 6,6 l/100 km. U vožnji je udoban i stabilan. Vizualno, hibrid se razlikuje od benzinca. Nove će elemente naknadno usvojiti i izvedba s konvencionalnim pogonom. Robustan je, visok, upečatljiva maska s prodornim LED 'očima' savršeno mu odgovara. U C-SUV modelu dugačkom 470,5 cm, te 189 cm širokom i 172 cm visokom prostora ima u izobilju. Sjedala u drugom redu su podesiva, prtljažnik prima 703 do 1662 litre. Interijerom dominira široki zaslon - spoj dva 12,3-inčna. Centralni zaslon uzorne je preglednosti i jednostavan za korištenje. Klimatizacija nije izdvojena fizičkim tipkama, bilo bi bolje da jest. Ergonomska sjedala odlično podupiru tijelo. Oprema je bogata. Obuhvaća 3D Surround View sustav s četiri kamere, upozorenje na promet iza vozila, osam zračnih jastuka, među kojima i onaj za koljena... Tri su moda vožnje: Comfort, Sport i Eco. Torres Hybrid košta od 33.899 eura.