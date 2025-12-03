Naši Portali
NAJPRODAVANIJI AUTOMOBILI

Što smo sve kupili: Iznenađuje koje si sve aute Hrvati mogu priuštiti
Sandra Mikulčić
03.12.2025.
Najprodavaniji automobili u Hrvatskoj i dalje su gradski i SUV modeli, s iznimkom 'kraljice', Škode Octavije. No, ove smo godine kupili i brojne luksuzne automobile, među njima čak 11 Bentleya te po tri Aston Martina, Ferrarija, Lamborghinija i Rolls-Roycea

U 11 mjeseci ove godine, na naše su ceste pristigla 64.934 nova automobila. Nadmašili smo tako lanjske brojke, kada je u Hrvatskoj u istom periodu bilo 60.164 novoregistriranih automobila. Uzlazna putanja čini se stabilnom već neko vrijeme, a promjena nema ni u samom vrhu tržišne ljestvice. Na tronu se ukopala Škoda s ove godine ukupno prodana 8797 automobila, od čega 538 u studenom. Leđa joj čuva njemačka marka iz iste, VW grupacije, Volkswagen, koji je ove godine već prodao okruglih 8000 osobnih automobila, od čega 596 u studenom. Taj dvojac zajedno drži nešto više od četvrtine hrvatskog tržišta novih automobila, točnije 25,87 posto. Na trećem je mjestu Opel s ovogodišnjom prodajom 5811 novih automobila (329 u studenom). U top 5 još su Renault i Suzuki. Automobila s Renaultovim znakom u studenom je novoregistrirano 212, a od početka godine 5150. Suzuki je prodao 282 automobila u studenome, a od početka ove godine ukupno se 4045 vozača odlučilo za novi model te japanske marke. Dakle, u top 5 imamo češku marku iz njemačkog koncerna, zatim dvije njemačke marke, od kojih je jedna u grupaciji s talijanskim i francuskim brendovima (Stellantis), te francusku i japansku marku.

Dalje u deset najprodavanijih slijede japanska Toyota, rumunjska Dacia (dio Renault grupe), korejski Hyundai i Kia, njemački Audi (također dio VW grupe). Audi je u Hrvatskoj i dalje jedina premium marka koja se izborila za mjesto u top 10. Stepenicu ispod, na 11. mjestu, i dalje je također njemački BMW. Ove je godine na naše ceste novopristiglo 2517 novih Audija (158 u studenom) i 2298 novih BMW automobila (123 u studenom). Treći član luksuznog njemačkog trojca, Mercedes, na 16. je mjestu s ove godine prodana 1222 automobila. Od kineskih marki, Geelyju je ove godine išlo najbolje. Ukupno je prodao 861 automobil, od čega ih je 70 novoregistrirano u studenome. Dobre rezultate ima i MG Motor, s ove godine novoregistrirana 703 primjerka. Od kineskih marki, iza njega je Forthing sa 406, BYD s 303... Zanimljivo, luksuzni sportski brend Porsche prodao je nešto manje automobila od osjetno jeftinijeg Forthinga, ali zato više od BYD-a, Fiata, Jeepa, Tesle, Honde... Porsche je  prvih 11 mjeseci ove godine već upisao prodaju 336 nova automobila, što znači da će do kraja godine moći reći da su gotovo svakog dana prodali po jedan auto. Odnosno, oduzmemo li neradne nedjelje, doslovno će imati prodaju po bar jednog automobila svakog radnog dana. Kineske snage u Hrvatskoj brane i Omoda (ove godine 107 novoregistriranih), Jaecoo (80), Lynk & Co (54), Leapmotor (9), Xpeng (5), Dongfeng (3). Zanimljivo, od početka godine na naše su ceste stigli i neki rijetki modeli, primjerice, čak 11 Bentleya, tri Aston Martina, tri Ferrarija, tri Lamborghinija, tri Rolls-Roycea.

Pogledamo li poredak po modelima, naši su vozači ove godine najčešće posezali za Škodom Octavijom. Prodana je u 3717 primjeraka. Drugoplasirani Volkswagen T-Cross prodan je u 3068 primjeraka, a trećeplasiranu Opel Corsu kupio je 2941 hrvatski vozač. Dalje slijede Renault Clio, Opel Mokka, Suzuki Vitara, Renault Captur, Dacia Duster, Škoda Kamiq, Dacia Sandero... Zbog sve manje modela koji se još nude s dizelskim motorima, pada udio novopridošlih dizelaša. Ove ih je godine dosad bilo tek 7747, odnosno 11,9%. Benzinaca je kupljeno 31.042 (47,8%), a sve su brojniji hibridi – 23.785 (36,6%). Automobila s plinskom instalacijom novoregistrirano je samo 1215 (1,9%), no čak i manje od njih bilo je novopridošlih električnih automobila: 1145 odnosno 1,8 posto.
BMW Audi Volkswagen T-Cross škoda octavia tržište automobila najprodavaniji automobili

