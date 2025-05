Među najvećima na tržištu: Dacijin Bigster stigao u Hrvatsku

Dacijin najveći model simbolično nazvan Bigster i službeno je stigao u domaće prodajne salone, što je bila prilika da ga ponovno isprobamo – sada u poznatom okruženju i u izvedbama za naše tržište. Iako su iznimno slični, Duster i Bigster ipak imaju i bitni(ji)h razlika, a ne samo 22,7 Bigsterovih centimetara više u dužinu. Bigster ima i veću udaljenost podnice od tla, i to za tri do deset milimetara, pa je tako ona porasla na do 22 centimetra. Za 4,5 cm porastao je i međuosovinski razmak. Iako se najprije smatralo da će Bigster biti sedmerosjed, takva inačica jednog od najvećih SUV modela na tržištu (Bigster je dug 457 cm) navodno uopće nije u planu. Bigsterova najveća prednost svakako je u prtljažnom prostoru koji broji do 702 litre korisnog prostora. U usporedbi s Dusterom, Bigster je moguće opremiti električno pokretanim vratima prtljažnika, ali i velikim panoramskim krovnim otvorom. Taj je panoramski krov dugačak 120 centimetara, a njegova se prva polovica može i otvoriti. Na izbor su četiri razine opreme. Početna je Essential, na nju se nastavlja Expression, pa slijedi grananje na razine Extreme i Journey koje koštaju jednako, ali donose različite stilove. Extreme je u skladu s nazivom više avanturistički orijentiran, dok je Journey pripremljen kako bi pružio veći užitak u vožnji.

Već početna Essential razina opremljenosti donosi 17-colne alu naplatke, fiksne krovne nosače, 10,1-inčni Media Display, 7-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, ručni klima-uređaj, stražnje parkirne senzore i kameru, električne podizače stakala na prednjim i stražnjim prozorima... Na nju se nadovezuje Expression oprema koja pak ima dvozonski klima-uređaj, električnu parkirnu kočnicu, senzor za kišu, električno sklopive retrovizore, modularnu stražnju klupu s funkcijom Easy Fold, preklopivu u omjeru 40/20/40... Treća opcija je Journey. Takav Bigster dolazi na 18-colnim alu naplatcima, s električno pokretanim vratima prtljažnika, karticom za ulazak u vozilo bez ključa, ali i s povišenom središnjom konzolom s naslonom za ruku. Nadalje, tu je i električno podesivo vozačevo sjedalo, 10-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, novi multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, ozvučenje Arkamys 3D Sound sa šest zvučnika, bežični punjač pametnog telefona te adaptivni tempomat. Za avanturistički orijentirane vozače pripremljena je Extreme verzija. Dodatno na Expression, ona ima 18-colne aluminijske naplatke, modularne krovne nosače, unutarnje i vanjsko uređenje Copper Brown te pomični panoramski krov. Nadalje, ulazak u vozilo je lakši uz karticu za ulazak u vozilo bez ključa, perive sintetičke presvlake od TEP materijala MicroCloud olakšavaju korištenje, a tu su i gumeni tepisi, kao i onaj za prtljažnik, 10-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, ozvučenje Arkamys 3D Sound sa šest zvučnika, te sustav za nadzor brzine na nizbrdici.

Dacia Bigster može se odabrati uz blagohibridni pogonski sklop od 140 konjskih snaga, upregnut 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Odlučite li se za 4x4 pogon, onda je najveća snaga 130 konja. Novost je svakako Hybrid 155 koji spaja 4-cilindarski benzinski motor obujma 1,8 litre, snage 109 KS, dva električna motora (elektromotor od 49 KS i visokonaponski elektropokretač-generator), bateriju kapaciteta od 1,4 kWh (230 V) i automatski mjenjač. Tijekom idućih mjesec dana trebao bi stići mild hibrid 140 koji ima i plinsku instalaciju. Vjeruje se da bi on mogao činiti trećinu potražnje. Dacia Bigster Essential mild hybrid 140, dakle sa 140 konja, stoji 24.100 €. Cijena Essential mild hybrid 130 4x4 inačice je 28.000 €, dok Bigster Expression mild hybrid 140 košta 25.300 eura.