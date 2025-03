Novi obiteljski SUV Dacia Bigster osjetno je prostraniji od Dustera, košta od 24.100 eura i u hibridnom izdanju troši ispod 5 l/100 km

Dugoočekivani Bigster, kompaktni Dacijin SUV C-segmenta, konačno smo imali priliku isprobati u vožnji. Bigster je stigao 15 godina nakon za broj manjeg SUV-a Dustera, koji je rumunjskoj marki u vlasništvu Renaulta donio veliki uspjeh. Duster je lani bio deveti najprodavaniji model automobila u Europi, a manji Sandero najprodavaniji ispred Renault Clija i VW Golfa.

Na krilima velikog uspjeha Dacije tako stiže Bigster, dosad najveća i najekskluzivnija Dacia dugačka 457 cm uz međuosovinski razmak od 270 cm. Dakle, od Dustera je duži 22,7 cm. Dacia model Bigster ubraja u C-SUV segment, a Duster u B-SUV segment. Na našem se tržištu obično i Duster ubrajao u C-SUV segment.

Bigster je, kako mu i samo ime govori, zaista prostran. Pogotovo se to odnosi na prtljažnik od 702 l (hibrid 612 l), koji je najveći u segmentu. No, vrlo je prostran i na stražnjoj klupi, čiji se naslon obara u omjeru 40:20:40, što je vrlo praktično, bilo za komfor dvoje putnika straga ili za prijevoz predmeta do čak 2,7 m dužine. Bigster je najbolji u klasi po prostoru za glave u području prednje i stražnje klupe, ali i prostoru za noge stražnjih putnika. Verzije sa 7 sjedala neće biti, barem zasad, jer bi preinake na ovjesu bile preskupe, a Dacia već nudi najpovoljniji sedmerosjed na tržištu - Jogger.



Vozačko mjesto je ugodno, već u početnoj opremi dolazi uz središnji MEDIA Display s 10,1" zaslonom na dodir (u boljim opremama uz navigaciju) i instrumentnom pločom s digitalnim TFT zaslonom u boji od 7" (u boljim opremama 10"), kao i funkcijom povezivosti s aplikacijama Android Auto ili Apple CarPlay (u boljim opremama 10"). Materijali su solidni, baš kao i završna obrada, a posebno nas se dojmio vodoravni poklopac motora isklesanih linija koji se lijepo vidi kroz vjetrobransko staklo kao u pravom robusnom terencu. No, Bigster, barem hibridna verzija s prednjim pogonom koju smo vozili, naglasak više stavlja na udobnost i komfor nego na terenske značajke, iako je outdoor imidž uz 22 cm odignutosti od tla i u ovoj verziji sasvim opravdan i s lakoćom smo s njime prošli manje zahtjevnim makadamom. Za ozbiljnije terenske sposobnosti zadužena je 4x4 verzija dostupna uz TCe 130 benzinski motor s blago-hibridnom tehnologijom od 48 V i 6-brzinski ručni mjenjač (od 28.000 eura).



A isprobali smo novi full hibrid posebno modificiran za Bigster koji se temelji na 4-cilindarskom 1,8-litrenom benzinskom motoru sa 107 KS, dva električna motora (elektromotor od 50 KS i visokonaponski elektropokretač-generator), bateriju kapaciteta od 1,4 kWh (230 V) i automatski mjenjač s četirima stupnjevima prijenosa za termički motor i dvama za električni motor. Sustav razvija ukupno 155 KS i 170 Nm, što je u odnosu na hibride u Dusteru i Joggeru 15 KS više, a povećan je i kapacitet vuče za 250 kg na otprilike jednu tonu. I to se zaista osjeti u vožnji u kojoj je Bigster s lakoćom odvozio testnu rutu od 200 km većinom po otvorenoj cesti lagano uzbrdo na kojoj smo imali prosječnu potrošnju od 5,3 l/100 km. Da može i osjetno štedljivije uvjerili smo se drugoga dana kad smo se spuštali prema razini mora i prosječno trošili 4,1 l/100 km. Vrlo solidno vuče i na autocesti, a i performanse su vrlo dobre - 9,7 s do stotke i maksimalna brzina od 180 km/h.

Najveća prednost u odnosu na dizel koji se u Europi neće nuditi jest potrošnja u gradskoj vožnji, jer hibrid spaja regenerativno kočenje, bateriju s visokim kapacitetom prikupljanja energije i učinkoviti automatski mjenjač, pa se do 80 % vremena u gradu voziti na 100 % električni pogon. Osim toga, prilikom pokretanja uvijek se aktivira 100% električni način rada. Cijena Hybrid 155 verzije kreće od 29.200 eura uz drugu po redu opremu Expression.



Početni motor u Bigsteru jest mild hybrid 140. Motor snage 140 KS temelji se na motoru TCe 130 za Duster. Riječ je pogonu s prvom razinom elektrifikacije koji uključuje 1,2-litreni trocilindarski benzinski turbomotor nove generacije koji upotrebljava Millerov ciklus (veća učinkovitost i manji gubici pumpe), blagi hibrid od 48 V i 6-stupanjski ručni mjenjač. Hibridni sustav pomaže termičkom motoru u fazama pokretanja i ubrzanja, poboljšava užitak u vožnji i smanjuje prosječnu potrošnju goriva (5,6 l/100 km) i emisija CO2 (129 g/km) za oko 10 % (u usporedbi s jednako snažnim termičkim motorom). Povrh toga, regenerativno kočenje puni bateriju od 0,8 kWh, a da vozač to ni ne primijeti. Početna cijena jest 24.100 eura uz već vrlo solidnu početnu opremu (17" alu naplaci, 10,1" dodirni zaslon, klima-uređaj, kamera za vožnju unatrag, niz aktivnih sigurnosnih sustava...).

Taj će motor biti dostupan i uz plinsku instalaciju - mild hybrid-G 140 uz revolucionarni dvogorivni pogon koji radi u kombinaciji s blagim hibridom od 48V. S dvama spremnicima ukupnog obujma od 99 litara (50 litara benzina i 49 litara ukapljenog naftnog plina), Bigster ostvaruje doseg od najviše 1450 km. Nadalje, spremnik ukapljenog naftnog plina ugrađen je ispod podnice prtljažnika, što znači da ne utječe na teretni prostor.

Bigster dolazi s nizom praktičnih značajki i dodataka koji kupcima omogućuju da u najvećoj mjeri iskoriste sve što im njegova izvanredna unutrašnjost pruža.



Funkcija Easy Fold olakšava sklapanje stražnjih naslona uz pomoć dviju polugica na lijevoj i desnoj strani prtljažnika.

Bigster dolazi s Dacijinom inovacijom YouClip, domišljatim sustavom za pričvršćivanje dodataka u vozilu. Riječ je o jednostavnom i domišljatom sustavu za praktično i sigurno pričvršćivanje najrazličitijih dodataka na strateška mjesta u putničkom prostoru. Bigster se isporučuje s pet pričvrsnih točaka YouClip: na armaturnoj ploči, na suvozačevoj strani konzole, na stražnjoj strani središnje konzole, u prtljažniku i u vratima prtljažnika.



Za dodatnu jednostavnost, kupcima je na raspolaganju kartica za ulazak u vozilo bez ključa te motorizirani poklopac prtljažnika. Novost je i pomični panoramski krov dugačak 120 cm koji se otvara za 57 cm uz pomoć funkcije naginjanja i pomicanja. Serijski je dostupan u inačici Extreme i opcijski u inačici Journey te učinkovito obasjava putnički prostor.

Pustolovni imidž dodatno naglašavaju praktična zaštita karoserije izrađena od recikliranog i nebojenog materijala Starkle (lukovi blatobrana, bočna zaštita i dijelovi odbojnika) koji odolijeva čestim udarcima u terenskoj vožnji.