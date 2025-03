FOTO Kineski Mini bogato je opremljen i pedantno izrađen. Cijena? Niža od konkurencije

Dongfeng Box novi je igrač u gradu, i to s potencijalom da postane uistinu značajan igrač. Prije svega, dolazi u B segment, dakle riječ je o gradskom automobilu, kakvih nedostaje na tržištu. Električan je, pa ga u startu uspoređujemo s Dacijom Spring, najjeftinijim električnim autom u Hrvatskoj. No, valja reći da je Box od Springa veći, dizajnerski dotjeraniji, s kvalitetnijim materijalima i dosta bogatijom opremom. Prva nam je asocijacija – kineski Mini. Naravno, pravi Mini ipak je na drugom kraju ‘duge’, no pogledamo li ostale konkurente – Renault 5, Citroen C3… - Dongfeng Box ima dosta aduta za tržišnu utakmicu. Strogo matematički, kad bismo opremu s kojom Box serijski dolazi stavili u nekog od europskih konkurenata, Box je povoljniji. S cijenom od 24.990 eura za Style izvedbu s 31,4 kWh baterijom, odnosno 25.990 eura za Box Premium 42,3 kWh, usporediv je s Citroenom e-C3, od kojega je opremljeniji, ali slabijeg motora (Box ima 70 kW, e-C3 83 kW). Francuz je dug 401,5 cm i do stotke stiže za 11 sekundi, kinez ima 402 cm i stotku lovi za 12 sekundi. Drugi francuz, Renault 5, ima motor od 90 kW, ali i početnu cijenu od 28.990 eura.

Vratimo se novitetu, Dongfeng Boxu. Na dužinu nešto veću od četiri metra, te 157 centimetara visine i 181 cm širine dolazi i 266,3 cm razmaka među osovinama, s kojima je Box vodeći u klasi. Rezultat je prostran interijer koji može primiti pet putnika, uz prtljažnik zapremine 326 litara (945 l s preklopljenim naslonom stražnje klupe). Nije zanemarivo, u uređenju interijera Dongfengu su uzor bili francuski dizajneri. Smještaj baterije u podnici automobila već je uobičajen, tako se ne ugrožava prostor u kabini, a pozitivno se utječe na vozne osobine. Dongfeng za Box nudi dvije baterije (litij željezo fosfat), od 31,4 i 42,3 kWh. U slučaju sudara baterija se isključuje, navode, u milisekundi, ima zaštitu od pregrijavanja i kratkog spoja, otpornija je na temperaturne šokove i trpi više ciklusa punjenja i pražnjenja. Na nju proizvođač daje osam godina garancije (200.000 km), a na automobil pet godina (150.000 km). Na brzom punjaču do 80% kapaciteta napuni se za pola sata, dok puna baterija omogućava doseg od 230 do 310 km, ovisno o režimu vožnje.

Za elektromotor od 70 kW te uz 160 Nm okretnog momenta uvoznik Dongfenga, tvrtka Auto Hrvatska, naglašava da je visokoučinkovit, uz iskoristivost veću od 91% i s tri moda vožnje (Eco, Sport, Normal). Ovaj Dongfengov Mach E Power motor prvi je ’10 u 1’ motor u industriji, dakle integrira deset ključnih komponenti – poput elektromotora, invertera, BMS… u jednu kompaktnu jedinicu. Takav princip smanjuje težinu (Box teži 1356 do 1430 kg), a povećava efikasnost i domet automobila, uz jednostavnije održavanje. Box pojuri do maksimalnih 140 km/h. Dongfeng Box opremljen je u skladu s europskim sigurnosnim propisima i konkurentnim tržištem. Ima sustave autonomne vožnje 2. stupnja. Birati se mogu četiri boje (plava, ljubičasta, bijela, srebrna), na raspolaganju je i krov u bijeloj boji. Dva su paketa opreme: Style i Premium. Već ulazni Style ima, među ostalim, dodirni centralni zaslon multimedije od 12,8 inča, digitalne instrumente, automatski klima-uređaj, presvlake sjedala u eko koži, LED svjetla, automatski mjenjač, disk kočnice na svim kotačima, puni paket naprednih sustava pomoći vozaču, smart ključ, stražnje parking senzore, kameru za vožnju unatrag, bežično punjenje mobitela, el. podizače prozora. Uz novi model u ponudi, Auto Hrvatska je predstavila i unaprijeđenu dosadašnju ponudu. Forthing T5 Evo za novu modelsku godinu osjetno je bolje opremljen, a zadržao je istu cijenu (29.990 eura za Exclusive). Također, gama je obogaćena posebnom, još bogatijom inačicom Sport, po cijeni od 31.490 eura. Unaprijeđeni su i modeli Forthing U-Tour Exclusive te DFSK EC 75.