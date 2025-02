Na koje se aute možete osloniti? Donosimo popis marki s najmanje i najviše kvarova

Vozači osobnih automobila registriranih u Hrvatskoj lani su u prosjeku sa svojim vozilima prešli po 11.924,37 kilometara. Godinu prije prosječno napravljena kilometraža po automobilu iznosila je 11.817,83 kilometra, dok je 2022. bila 11.733,43 km. Pokazuju to podaci Centra za vozila Hrvatske, a koliko je kilometraža pojedinog automobila bitna još je vidljivije iz statistike CVH koja dijeli automobile po markama i po broju prijeđenih kilometara zabilježenih tijekom tehničkog pregleda. Koje su skupine automobila u najboljem, a koje u najgorem stanju? Prije nego odgovorimo na to pitanje, valja naglasiti da je u odnosu kilometraže i neispravnosti vozila od marke automobila bitniji način na koji se to vozilo održava. Odnosno, ni automobil najkvalitetnije marke neće preživjeti zanemarivanje, samo će onaj kvalitetniji prije kvara izdržati nešto dulje. Vratimo se sada podacima Centra za vozila Hrvatske. Prva skupina automobili su čiji je brojač kilometara lani prilikom obavljanja tehničkog pregleda pokazao do 50.000 km. Najmanje neispravnih automobila u toj skupini bilo je s Mazdinim znakom – 90 od pregledanih 4225, odnosno 2,13 posto. Slijedi Audi kojih je među 4534 bilo 109 tehnički neispravnih (2,40%), pa Toyota koja je u 7298 pregledanih auta imala 206 neispravnih (2,82%). Ispod pet posto neispravnih u kategoriji do 50.000 km imali su još BMW, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan, Mercedes, Suzuki I Peugeot. S druge strane, više od deset posto neispravnih u ovoj kategoriji zabilježeno je kod Forda (743 neispravna od 5302 pregledana; 14,01%).

Kod osobnih automobila koji su na lanjskom tehničkom pregledu na kilometarsatu imali zabilježeno između 50 i 100 tisuća kilometara, najmanje neispravnih u postotku bilo je kod Volva – 2,75 posto. Od pregledana 2183 Volva u ovoj kategoriji, 60 ih je bilo tehnički neispravno, s prosječnom starošću 6,37 godina. Od 8740 Audija neispravnih je bilo 296, odnosno 3,39 posto. Automobili te njemačke premium marke pregledani u ovoj kategoriji u prosjeku su bili stari 6,09 godina. Mercedesa je, pak, bilo pregledano 9519, od čega 424 nisu bila ispravna. Na dnu ove kategorije – a analizom su obuvaćene marke osobnih automobila (M1 kategorija) kojih je bilo više od 2000 na redovnom tehničkom pregledu – je Chevrolet. Od 4864 Chevrolet automobila zabilježene kilometraže između 50 i 100 tisuća km, njih je 1008 bilo neispravnih, što je čak 20,72 posto. No, valja reći i da se radi o automobilima prosječne starosti 14,21 godinu. Ispred njega su automobili marke Fiat. Pregledano ih je 7842, od toga su 1333 bila neispravna (17%). No, Fiatovi automobili u ovoj su kategoriji imali prosječnih 15,06 godina. S 14,50% neispravnih (397 od 2738 pregledanih), Smart se smjestio između Fiata i Forda. Od 10.920 pregledanih Fordova prosječno starih 12,27 godina, 1444 su bila neispravna, što je 13,22 posto. Citroen je, pak, na 12,20 posto neispravnih, u ovoj kategoriji ukupne kilometraže. Lani ih je u hrvatskim stanicama za tehnički pregled prekontrolirano 9955, a 1215 automobila bilo je tehnički neispravno. S 11,40 posto neispravnih bolji je bio drugi francuz, Renault, kojih je pregledano znatno više – 25.079, od čega je bilo 2860 neispravnih. Zanimljivo, Dacia – koja djeluje unutar Renault grupe, a ima lošiji imidž od Renaulta – u ovoj je kategoriji malo bolja od svog francuskog brata. Od 7070 pregledanih Dacia automobila, 771 je bio neispravan, što je 10,91 posto.

U kategoriji automobila koji su lani na tehničkom pregledu imali više od 100 tisuća kilometara najboljima su se pokazali auti marke BMW. Od 69.355 pregledana, prosječne starosti 13,49 godina, 10.038 bilo je neispravnih (14,47%). Volva je pregledano 12.569, u prosjeku starih 13,85 godina, a neispravnih je bilo 1900 (15,12%). Slijedi Audi, s 12.163 neispravna od 75.813 pregledanih automobila u prosjeku starih 14,79 godina (16,04% neispravnih). Mercedes je na 74.867 pregledana auta ove kategorije imao 13.789 neispravnih. Od 2805 pregledana Land Rovera, 472 su bila neispravna. Od nepremium marki u ovoj je kategoriji najbolji Suzuki. Lani je tu pregledano 14.787 Suzukija, od čega je 2637 bilo neispravno (17,83 posto). Na dnu ljestvice je Daewoo s poražavajućih 37,40% neispravnih – od 4233 pregledana auta, 1583 je neispravnih. No, u prosjeku su stari čak 23,02 godine. Ispred njega je Fiat, u prosjeku star 18,65 godina. Od 55.677 pregledanih, neispravnih je bilo 16.841 (30,25%). Chevroletovi auti u prosjeku stari 14,59 godina bilježe 27,38-postotnu neispravnost: 4087 od 14.929 pregledanih.