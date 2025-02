FOTO Lynk&Co 02 stigao je u Hrvatsku. Kakav je novi kineski kompaktni SUV i koliko košta?

Kineski Lynk&Co na tržište je izbacio novi model, drugi u svojoj ponudi. Kompaktni SUV coupe Lynk 02 vozili smo u Sloveniji, gdje je održana međunarodna prezentacija noviteta koji se već nudi i u hrvatskim prodajnim salonima. Cjenovno kreće od 37.990 eura, za Core izvedbu, dok 41.990 eura valja dati za još opremljeniji Lynk 02 More. No, krenimo od osnovnog – Lynk&Co našim je vozačima poznat kroz model 01, a ‘dvojka’ je stvarana uz uvažavanje većine primjedbi koje su kupci imali na model 01. U vožnji, bez puno razmišljanja rekli bismo da se vozi poput električnog Volva EX30 – pripadaju istoj grupaciji, pa je logično da dijele neke sklopove, konkretno Geelyjevu Sustainable Experience platformu SEA2. Dok je 01 plug-in hibrid, 02 je potpuno električan. Nudi se samo jedan pogonski sklop, jedna baterija, pa se vozači trebaju odlučiti samo između dvije razine opremljenosti te četiri boje karoserije, uz dvobojnu opciju.

Pogon je na stražnje kotače, motor isporučuje 272 KS i 343 Nm okretnog momenta, a litij-ionskoj bateriji od 66 kWh trebaju četiri i pol sata da se napuni na 22 kW AC punjaču (kod bogatije opremljenog modela; Core inačica ima maksimalnu AC snagu punjenja 11 kW), odnosno pola sata da na brzom punjaču s 10 posto napunjenosti stigne do 80 posto. Proizvođač navodi da mu je doseg s jednim punjenjem 435-445 km, a i naše je iskustvo s testne vožnje po tom pitanju pozitivno (mogli smo računati na cca 400 km dosega), tim više što su temperature bile oko nule, a testna ruta obuhvatila je dosta planinskih cesta i autocesta. Iz mirovanja do stotke Lynk 02 dolazi za 5,5 sekundi, a maksimalna brzina deklarirana mu je na 180 km/h. Lynk 02 u vožnji je zanimljiv spoj udobnosti i dinamike. Zamjeramo mu ipak prenaporne sigurnosne sustave – upozorenja ima previše i prenametljiva su.

Upečatljivog vanjskog dizajna, Lynk 02 aerodinamički je optimiziran, s aktivnim prednjim otvorom za zrak. U veliki stražnji spojler integrirana su svjetla. Kotači su od 19” ili 20”. Ručke izvedene u razini karoserije djeluju profinjeno, doprinos dobrom dojmu daje i panoramski stakleni krov. Iako su iz Lynk&Co izbjegli odgovor o konkurenciji, model 02 dimenzijama se ubraja među manje kompaktne SUV-ove. S dužinom od 446 cm, te uz 276 cm razmaka među osovinama, 185 cm širine i 157 cm visine jednako je dug kao Toyota Corolla Cross, no kraći je od Volkswagena ID.4. U putničkoj kabini prostora ima čak i više nego što bi se izvana gledajući moglo pretpostaviti. Prtljažnik mu prima 410 do 1348 litara. U prednji prtljažnik, pak, stane još 15 litara pa može poslužiti za spremanje kabela za punjenje.

Dizajn interijera skladno se nastavlja na vanjske linije. Minimalistički je uređen, s naglaskom na velikim zaslonima i kvalitetnim materijalima, ugodnim na dodir. Upravljač je podrezan u dnu, digitalna instrumentna ploča od 10,2-inča pregledna je, a većinom funkcija upravlja se putem dominantnog 15,4-inčnog infotainment sustava. On koristi Android platformu, jednostavan je i brz. Već je osnovna Core oprema vrlo bogata te obuhvaća aluminijske kotače od 19", panoramski stakleni krov, električno pokretana vrata prtljažnika, parkirne senzore, kameru za vožnju unatrag, grijana sjedala, presvlake sjedala od recikliranog tekstila, prepoznavanje lica... U More inačici grijano je i kolo upravljača, Harman Kardon audio sustav umjesto početnih 8 zvučnika ima 14 zvučnika i 1200 W, a tu su i 20” naplatci, aktivni otvor za zrak sprijeda, toplinska pumpa, kamera od 360 stupnjeva, selfie kamera ugrađena u unutarnji retrovizor, el. podesiva prednja sjedala presvučena umjetnom kožom… Proizvođač kao bitne značajke navodi i mogućnost korištenja mobitela umjesto klasičnog ključa za automobil, te dijeljenje vozila pomoću koda poslanog u mobilnu aplikaciju, no još se čekaju informacije o dostupnosti tih opcija u Hrvatskoj.