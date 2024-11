Najmanji Citroën u SUV izdanju uz benzinca sa 100 KS za 15.990 eura, električni ë-C3 za 25.900 eura

U Hrvatsku je stigao dugo očekivani novi Citroën C3, jedan od najiščekivanijih ovogodišnjih noviteta. S počenom cijenom od 15.990 eura (dodatni popust od 500 eura za sve razine opreme može se dobiti ako se kupi putem Citroen financiranja), novi je C3 jedan od najpovoljnijih automobila u Hrvatskoj i izravni konkurent vrlo tražene Dacije Sandero. U ponudi su benzinski motor sa 100 KS i električna verzija ë-C3 sa 113 KS.

Četvrta generacija najprodavanijeg Citroënova modela dolazi u SUV/crossover izdanju, uz dužinu od četiri metra, uobičajnu za B segment. Dakle, C3 je prilično jedinstven na tržištu, budući da su predstavnici B segmenta duži, a i sam Citroen u toj klasi ima C3 Aircross, koji također uskoro stiže u novom izdanju. Od tla je benzinac odignut 19,7 cm, a električna verzija ë-C3 16,3 cm, zbog čega se sjedi povišeno. Tako je olakšan ulazak i izlazak iz vozila, poboljšana je preglednost i sigurnost. Umjesto instrumentne ploče ispred vozača se podaci prikazuju na head-up dispjeju, koji se zrcali TFT zaslonu ispod vjetrobranskog stakla.

Za automobil dužine 4015 mm i 2540 mm međuosovinskog razmaka te visine od 1577 mm u kabini pruža sasvim solidan komfor za četvero putnika, dapače, C3 ima 31 mm više prostora za glavu i 20 mm za noge od prosjeka u segmentu. I prtljažnik od 310 litara je iznad prosjeka B-segmenta.





C3 dolazi uz 1,2-litreni trocilindarski turbobenzinski motor sa 100 KS i 205 Nm kretnog momenta koji vrlo poletno pokreće automobil mase 1150 kg. Do stotke stiže za 10,6 s, a maksimalna brzina jest 160 km/h. Pritom je i vrlo štedljiv, službeno prema WLTP-u je prosječna potrošnja 5,6 l/100 km.

Citroën ë-C3 je, pak, jedan od najpovoljnijih elektrinih automobila na našem tržištu, a 100 primjeraka je prodano ove godine uz poticaje na neviđeno i njihovi kupci čekaju isporuku. Dolazi uz elektromotor sa 113 KS i 120 Nm okretnog momenta uz bateriju kapaciteta 44 kW koja omogućuje domet od 326 km. Do stotke ë-C3 stiže za 10,4 s, a najveća brzina je limitirana na 135 km/h.

Sljedeće godine dolazi i verzija s manjom baterijom od 28 kWh, ali i blagi hibrid.

C3 serijski dolazi uz Citroënov Advanced Comfort ovjes koji se po prvi put ugrađuje u ovaj segment njihovih vozila. Zbog toga je C3 vrlo udoban bez obzira na mali međuosovinski razmak, što se posebno ističe uz Advance Comfort sjedala u boljim paketima opreme.



Foto: Citroen



Nudit će se uz tri paketa opreme – You, You Plus i Max. I početna oprema You donosi sve najbitnije poput klima-uređaja, daljinskog centralnog zaključavanja, pomoć pri kretanju na kosini, aktivni sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake, prepoznavanje prometnih znakova za ograničenje brzine, limitator brzine, pomoć pri parkiranju straga, sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti pomoću kamere, LED svjetala...

Oprema You Plus dodatno donosi između ostalog 10,25" multimedijski središnji ekran uz povezivost s Apple i Android telefonima, dvobojnu karoseriju, 17" kotače, upravljač presvučen kožom... Cijena je 17.900 eura.

Najbolja oprema Max donosi između ostalog i Advanced Comfort sjedala, kameru za vožnju unatrag, automatski klima-uređaj, bežično punjenje pametnog telefona, 3D LED stražnja svjetla i 17" alu naplatke. Cijena je 19.900 eura.

Električna verzija ë-C3 dolazi uz početnu You s cijenom od 25.900 eura i najbogatiju Max opremu s kojom stoji 29.500 eura.