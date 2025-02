FOTO Najmanji SUV talijanske sportske marke stigao u Hrvatsku. Poznata i cijena

Hrvatsko tržište od ovoga je tjedna bogatije za početni SUV model sportske talijanske marke. Alfa Romeo Junior cjenovno starta na 28.490 eura, za Core izvedbu s 1,2-litrenim hibridnim benzinskim motorom od 136 konjskih snaga, kojem po potrebi u pomoć priskače 21 kW elektromotor. Uz taj, početni model, odabrati se mogu i dvije električne izvedbe od 115 odnosno 206 kW (156 i 280 KS) koje dolaze uz istu bateriju od 54 kWh. Junior je Alfin prvi potpuno novi automobil nakon nekog vremena svojevrsne stagnacije, a u gami se pridružio modelima Tonale, Stelvio i Giulia. Ulazi u segment za koji se očekuje da će ove godine ‘progutati’ čak 2,6 milijuna primjeraka. Deset posto od toga trebalo bi pripasti premium podsegmentu, a tu spada i Alfa Romeo.

Iz Alfe očekuju da će se novitet svidjeti vozačima koji su voljeli i Giuliettu i MiTo. Također, nadaju se da će Junior zainteresirati i nove, mlade vozače. Dizajn potpisuje Alfa Romeo Centro Stile iz Torina, a karakterizira ga emocionalna povezanost na prvi pogled, temeljena na reinterpretaciji tipičnih stilskih obilježja marke. Prisjetimo se, novi kompaktni SUV svjetlo dana najprije je trebao ugledati pod nazivom Milano, no na kraju je ipak – Junior. Alfin podmladak ne skriva da donosi dosta toga iz Stellantis grupacije, kojoj i Alfa Romeo pripada. Najvidljivije je to u interijeru, u kojem uočavamo elemente koje Junior dijeli s Peugeotom 2008, Opel Mokkom, Jeepom Avengerom, Fiatom 600, dok je vanjština tipična Alfina.

Od ranije poznata platforma za Junior je prilagođena, dorađeni ovjes ima čvršće stabilizatore. Dorađena je i letva upravljača s izravnijim prijenosom za preciznije upravljanje, dok kočnice osiguravaju veću snagu kočenja. I odziv motora nešto je drukčiji nego kod drugih modela iz Stellantis grupacije, sve kako bi Alfa ponudila dinamičniji doživljaj. Junior ima najnižu masu u segmentu i optimalnu raspodjelu težine. Proizvođač navodi da ovaj novitet u kompaktni segment donosi najbolju voznu dinamiku u klasi, tipičan užitak vožnje Alfa Romea. Ističe i u klasi vodeću udobnost i praktičnost, što pokazuju najveći prtljažnik među premium BEV konkurentima (400 l) i rješenje Alfa Romeo Cable Organizer, pretinac ispod prednjeg poklopca prikladan za spremanje kabela za punjenje. Alfa Romeo Junior broji 417,3 centimetara u duljinu, 153,3 cm u visinu te 178,1 cm u širinu. U odnosu na 'braću' iz grupacije, Junior svakako ima sportskiji izgled, kako pri bočnom pogledu, tako na prednjem dijelu, te straga. Prednji i stražnji dio karakteriziraju Alfina tipična 3+3 svjetla. Prednja su svjetla u LED tehnologiji, u boljoj razini opreme dolazi Matrix tehnologija. Ovisno o razini opreme, drukčija može biti i prednja maska - s natpisom 'Alfa Romeo' ili stiliziranim Scudetto amblemom proizvođača.

U unutrašnjosti nalazimo neke elemente iz ranije spomenutih modela, no sve je dorađeno u Alfinom stilu. Najbolji je primjer toga instrumentna ploča, odnosno 10,25-inčni TFT zaslon izveden u stilu dalekozora. Dopunjava ga 10,1-inčni info zaslon na središnjem grebenu. Infotainment sustav opremljen je Chat GPT-om, a pripremljene su i poznate Alfine DNA opcije. Junior može biti povezan mobilnom aplikacijom, a nude se tri različita uređenja putničke kabine, razine opreme Core, Speciale i Veloce, kao i šest boja karoserije te mogućnost kombiniranja s crnim krovom. Kotači dolaze u izvedbama od 17 do 20 cola.

Vratimo se pogonskim opcijama. Govorimo li o hibridiziranom benzincu, kasnije se očekuje i Q4, dakle verzija s pogonom na sva četiri kotača. Junior Ibrida sa 136 KS, s 48V-hibridnim pogonskim sklopom i VGT-om (Variable Geometry Turbo) tako će biti jedini automobil među premium kompaktnim SUV-ovima koji će imati u ponudi i Q4 varijantu 4x4 pogona s električnim pogonom na stražnje kotače. Kod električnih verzija, slabiji bi model trebao osigurati do 410 kilometara kombinirane vožnje, odnosno do 592 km gradske vožnje. Hibridni Junior s bogatijom Speciale opremom stoji 2000 eura više od Juniora Core. Početna Core inačica slabijeg EV modela kreće na 37.890 eura, dvije tisuće eura skuplji je Junior EV Speciale. Vrhunsko Veloce izdanje dolazi samo sa snažnijim električnim pogonom, a cijena mu je 46.690 eura. Junior Veloce je utjelovljenje sportskog duha Alfa Romea. Ima mehanički samoblokirajući diferencijal Torsen, najizravniji upravljač u klasi, prošireni trag kotača s posebnim prednjim i stražnjim stabilizatorima, sportski ovjes i sustav kočenja, 20-inčne naplatke.