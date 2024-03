FOTO Epiq: Upoznajte novu najjeftiniju električnu Škodu

Novi mališan bit će – Epiq! Škoda je otkrila koje je ime odabrala za svoju prinovu, za novi baterijski električni gradski SUV. Istovremeno, objavila je i fotografije dizajnerske studije koja daje prvi uvid u novi model. Škoda Epiq u serijskoj bi izvedbi trebala biti predstavljena 2025. godine, a koštat će oko 25.000 eura. U dužinu će mjeriti 410 centimetara, proizvođač je obećao prostranu unutrašnjost za do pet osoba i kapacitet prtljažnika do 490 litara. Epiq će biti ogledni primjerak Škodina novog dizajnerskog jezika, kako izvana tako i iznutra. To će biti dopunjeno besprijekornim digitalnim iskustvom s novim tehnologijama i sustavima pomoći vozaču. "Škoda Epiq donijet će konkretan automobil po atraktivnoj cijeni, prostran interijer u automobilu kompaktne veličine. Naši kupci žele veći izbor, zbog čega proširujemo naš rastući portfelj e-mobilnosti u ovaj popularni segment. Nadam se da će ovi prvi dizajnerski teaseri pokazati da će Epiq zasjati zbog svog modernog dizajna, svakodnevno upotrebljivog dosega, jednostavnosti korištenja i, prije svega, zbog pristupačnosti", rekao je Klaus Zellmer, predsjednik Uprave Škoda Auto.

Foto: Škoda

VEZANI ČLANCI:

Podaci objavljeni uz dizajnersku studiju govore o dosegu do 400 kilometara s jednim punjenjem baterije. Svoj novi dizajnerski jezik Škoda opisuje kao moderno čvrst - kombinira robusnost, funkcionalnost i autentičnost. Studija dizajna Škoda Epiq sadrži novooblikovani poklopac motora s natpisom Škoda. Njegov Tech-Deck nos u sjajnoj crnoj boji moderna je reinterpretacija poznate Škodine prednje rešetke i sadrži stavke poput radara za udaljenost i prednje kamere. Prate ga dvofunkcionalni LED elementi u obliku slova T za dnevna svjetla i indikatore. Prednja svjetla su niže ugrađena, a njihovi svjetlosni moduli imaju imaju Matrix LED tehnologiju. Robusni prednji odbojnik dolazi s upečatljivim spojlerom. Škoda Epiq bit će prvo serijsko vozilo koje će imati minimalistički interijer Modern Solid s naglaskom na izdržljive, praktične i održive materijale. Ima otvoreni pretinac za pohranu koji uključuje bežični punjač za mobilne telefone u središnjoj konzoli, kao i odjeljke Simply Clever za još više mogućnosti pohrane. Prtljažnik također ima neke od karakterističnih detalja Simply Clever, poput kuka za torbe, kuka za pričvršćivanje i skrivenog podnog odjeljka. Dvokraki upravljač ima i fizičke tipke i haptičke kotačiće s upečatljivim narančastim naglascima za upravljanje ključnim funkcijama tijekom vožnje.

Škoda Epiq podržava dvosmjerno punjenje, pretvarajući automobil u mobilnu jedinicu za pohranu energije koja može unijeti višak električne energije u vozačev dom i u druge uređaje. Epiq će biti prekretnica u Škodinoj povijesti, što je naglašeno njegovim lako prepoznatljivim imenom. Savršeno se uklapa u nomenklaturu Škodinih BEV SUV modela: E na početku označava baterijsko-električni model, dok ga Q na kraju identificira kao člana SUV obitelji marke. Epiq je izveden iz starogrčke riječi "epos", što znači "riječ" ili "stih", ali i "priča" ili "pjesma". Ovaj novi gradski SUV crossover proizvodit će se u Španjolskoj, u Pamploni, kao zajednički razvojni i proizvodni projekt Volkswagenovih marki - Škode, Cupre i Volkswagena. Škoda Auto u narednim će godinama uložiti milijarde eura u svoju transformaciju prema e-mobilnosti. Škoda Elroq, kompaktni SUV na baterije, bit će prvo vozilo koje će biti lansirano u sklopu nadolazeće kampanje električnih modela, a njegova je premijera zakazana za kraj ove godine.