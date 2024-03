FOTO Je li Renaultov novi SUV opravdao visoka očekivanja? Provjerili smo kakva je situacija s hibridom

Atraktivan kompaktni SUV francuskog Renaulta privlači pozornost još od prvog pojavljivanja. Model C-SUV segmenta od dolaska na tržište lanjskog proljeća okosnica je ponude ovog proizvođača. To ne čudi, budući da pripada jednom od najtraženijih segmenata na europskom tržištu novih automobila. Nastao je na novoj CMF-CD platformi. Dizajnerski, potpuno je pogođen, još ni od koga nismo čuli kritiku na račun njegova izgleda. Kombinacija je elegancije i dinamike, uz primjese robusnih nota. I sve je skladno uklopljeno. Zadovoljstvo viđenim s vanjštine se seli u unutrašnjost, na kompaktno i podrezano kolo upravljača, 12-inčni OpenR link sustav sa zvučnim sustavom Akramys auditorium, navigacijom i Google uslugama te na 12-inčnu instrumentnu ploču – modernog prikaza i pohvalne funkcionalnosti. Na prvi pogled, to je jedan ogroman zaslon, no zapravo se radi o elegantno izvedenom spoju digitalnih instrumenata i okomito postavljenog centralnog dodirnog ekrana. Inovativni zaslon OpenR spada među najveće na tržištu, a povezuje instrumentnu ploču, navigaciju i multimediju. Za pohvalu je i zanimljiva ergonomska ručica na koju se tijekom vožnje može osloniti ruka. Osim dizajnom, prostranošću, udobnošću, naprednom tehnologijom, Renault Austral osmijeh na lice mami i dodirom. Da, dodirom, jer svi su materijali u kabini ugodni na dodir, kvalitetni i meki.

Inovativni zaslon OpenR spada među najveće na tržištu, a povezuje instrumentnu ploču, navigaciju i multimediju Foto: Sandra Mikulčić

Australove su proporcije također izvanredno pogođene, što se osjeti i po udobnosti i po zadovoljstvu koje kod vozača izazivaju kilometri provedeni za upravljačem. Kod nas se tih kilometara tijekom testa nakupilo dosta, pa s priličnim zadovoljstvom možemo konstatirati da su sjedala – izvanredna. I ne samo prednja već i stražnja, budući da se ni putnici na stražnjoj klupi nisu žalili nakon dugotrajnog putovanja. Udobna su, profilirana, prostrana i grijana. Austral je i na ovom testu dokazao da je obiteljski automobil u punom smislu riječi. Od tla je odignut 18 centimetara. Uz dužinu od 451 cm i 266,7 cm razmaka među osovinama, za obilje prostora na stražnjoj klupi zaslužno je i što je ona uzdužno pomična za 16 cm. Nadalje, prtljažnik je izdašan, prihvatio je svu silu torbi, kutija, jakni, vrećica... Ma svega što se jedna obitelj može sjetiti utrpati u automobil pred putovanje nešto dalje od mjesta stanovanja. Osnovna zapremnina prtljažnika je 500 litara, a može se povećati na 575 litara ili do maksimalnih 1525 l.

Isprobana izvedba Techno mild hybrid 160 s automatskim mjenjačem u sredini je ponude ovog modela. Radi se o benzincu s blagom hibridnom tehnologijom. Konkretno, taj se 1,33-litreni turbobenzinac s izravnim ubrizgavanjem sa 160 KS i 270 Nm ugrađuje u mnoge Renaulte, Nissane i Dacije, ali i Mercedes-Benz modele. Ovdje je dopunjen elektropokretačem i 12 V litij-ionskom baterijom – zajedno čine blagi hibridni sustav – a u kombinaciji je i dorađeni CVT mjenjač. Ovako opremljen Austral iz mirovanja do stotke stiže za 9,7 sekundi te postiže maksimalnih 175 km/h. Prosječna potrošnja prema WLTP-u jest 6,2 l/100 km. Nama je u mješovitoj vožnji potrošnja bila 7,6 l/100 km. Čitava paleta naprednih pomagača brine se da vožnja bude što udobnija i što sigurnija. No, ovaj obiteljski model voli i dinamičniji ritam, pogotovo u Sport modu vožnje, kad nam je nekako prirodnije bilo stupnjeve prijenosa mijenjati preko polugica na kolu upravljača. Vozaču se, naime, nudi izbor između više načina vožnje Multi-Sense sustava: Eco, Comfort, Sport, Personalizirano. Testni Austral bogato je opremljen, doslovno sa svime potrebnim i razmaženijem vozaču. Renault Austral Techno mild hybrid 160 auto stoji 35.190 eura. Uz dodatnu opremu koja među ostalim uključuje paket Safety (upozorenje na bočni nailazak vozila straga, upozorenje na mrtvi kut i sprečavanje napuštanja trake pri pretjecanju i sustav za siguran izlazak putnika iz vozila), paket City premium (pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju, kamera 360°, električno podesivi i grijani retrovizori), atraktivnu metalik modru iron boju, električno otvaranje prtljažnika bez upotrebe ruku stoji 38.920 eura.