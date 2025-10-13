FOTO Ovo bi mogao biti novi najjeftiniji električni automobil

Iako je Hipster u Parizu bio tek jedan od modela kroz koje je Dacia premijerno demonstrirala što je stvorila, što je pripremila za iduću godinu te za godine koje slijede, minijaturni automobil vojničkog stila prometnuo se u glavnu zvijezdu. Dug samo tri metra, u mladenački i funkcionalno osmišljenoj kabini ima mjesta za četiri odrasle osobe i prtljagu (70-500 l). Visok je 153, a širok 155 cm. Visok je 153, a širok 155 cm. Karakterizira ga jednostavan i robustan dizajn, bez prevjesa, s gotovo okomito postavljenim staklima. Vanjske kvake na vratima zamijenjene su lakšim, jeftinijim, a jednako praktičnim trakama. Iz unutrašnjosti je odstranjeno sve nepotrebno. Dva su zračna jastuka: za vozača i suvozača. U ulozi multimedije vozačev je pametni telefon, Hipster ima tek postolje za njega. Mobitel je postao i pametni ključ za ulazak u vozilo i pokretanje motora.

FOTO Dacijin Hipster mogao bi biti novi najjeftiniji električni automobil

Kako su kazali iz Dacije, ova marka stremi biti predvodnik pristupačne mobilnosti s niskim emisijama. Navode da su zadnjih pet godina među najuspješnijim automobilskim kompanijama, kao i to da kupci najčešće posežu za modelima B segmenta, gradskog. U tom segmentu također raste udio elektrificiranih vozila, dakle hibrida i potpuno električnih modela. I točno se tu uklapa Hipster, električni gradski automobil lakši od 800 kilograma, što je za električni automobil zasad nenadmašno. Hipster je 20 posto lakši od Springa. Reducirana težina znači manje materijala i energije utrošenih u proizvodnji, ali i nižu potrošnju pri korištenju. Ukupno manji ugljični otosak. Njegova baterija i elektromotor dovoljni su da između dvaju punjenja pokriju dnevne potrebe, tim više zna li se da ljudi dnevno voze manje od 40 km. S ovakvim karakteristikama, Hipster bi trebao biti i novi najjeftiniji auto, dođe li na tržište. Budućnost mu je, naime, i dalje na čekanju. Dacia je spremna za Hipster, no valja vidjeti kako će se on uklopiti u nove EU regulative, prvenstveno one koje propisuju sve veću količinu naprednih sustava u autima, s kojima im rastu i dimenzije i težina i cijena.

Riješiti se nepotrebnoga, a neophodno učiniti funkcionalnim i što povoljnijim, recept je koji Dacia primjenjuje i na ostale modele. Stoga ih ne čudi rast potražnje, u uvjetima gdje je prosječni auto u Europi poskupio za čak 45% (od 2010. do 2024. godine). Recept je to za uspjeh i već dokazanog Dustera i relativno novog Bigstera. Oba će modela biti dostupna s još jednom svjetskom premijerom: Hybrid-G 150 4x4. Riječ je o prvom 4x4 hibridu na autoplin, s automatskim mjenjačem, čiji će prvi primjerci u Hrvatsku stići u siječnju. Duster Hybrid 150 kombinira benzinski motor s dva elektromotora i baterijom kapaciteta 1,4 kWh, za ukupnih 154 KS i 230 Nm. Sustav koristi napredni automatski mjenjač s polugicama za izmjene brzina na kolu upravljača. Dvobrzinski mjenjač s 48V stražnjim električnim motorom svjetska je premijera. Pruža visoki okretni moment u prvoj brzini kako bi se maksimizirale terenske sposobnosti, a može se koristiti do 140 km/h, u drugoj brzini. Ovako opremljeni Duster i Bigster u gradskim uvjetima do 60 posto vremena mogu se voziti samo na struju. Kod izvedbe Hybrid-G u igri je još i plinska instalacija, pa autonomija raste na 1500 km. Dacia je predstavila i nove izvedbe Sandera, Sandera Stepway i Joggera. Svi oni nose Dacijin novi svjetlosni potpis. Oprema im je bogatija, materijali kvalitetniji. Dobili su tehnologije koje olakšavaju svakodnevnu vožnju: novi multimedijski sustav s povezanom navigacijom i 10-inčnim zaslonom, digitalnu instrumentnu ploču u boji, novi upravljač, nove sigurnosne sustave, bežični punjač za mobitel, YouClip pribor.