Mnogi podcjenjuju opasnosti ovakvog tipa vožnje, ali zakon je jasan: Ovo su pravila koja morate znati kako biste izbjegli kaznu

Vožnja vozilom unatrag je uobičajena situacija, no kada je dozvoljena? Zakon o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) jasno kaže da se vozilo može kretati unatrag samo na kratkom dijelu ceste, uz uvjet da se time ne ugrožavaju ni ometaju drugi sudionici u prometu. Međutim, što točno znači “kratki dio ceste”? Zakon ne precizira dužinu, pa je ocjena prepuštena policiji i, u krajnjem slučaju, sudu.

Kako piše Hak Revija, Pri vožnji unatrag nužno je uključiti sve pokazivače smjera, provjeriti retrovizore i, ako vozilo ima, koristiti senzore i kameru. Vozač se također mora kretati onom stranom kolnika kojom je prethodno vozio naprijed i uvijek mora propustiti vozilo koje dolazi iza njega. Ukoliko vozač prekrši ove obveze, čeka ga kazna od 30 eura. Plaćanje unutar roka dodatno se potiče.

No, je li kazna od 30 eura zaista proporcionalna ozbiljnosti vožnje unatrag? Automobil, kao potencijalno opasno vozilo, predstavlja prijetnju ne samo kad ide naprijed, nego i kada se kreće unatrag. Iako moderna vozila dolaze s naprednim sustavima za prepoznavanje pješaka i automatskim senzorima, mnogi vozači još uvijek koriste starije modele bez tih tehnologija. A pješaci, biciklisti i drugi vozači često nisu svjesni da se vozilo kreće unatrag, naročito kada su zaokupljeni telefonom ili slušalicama.

Za iskusne vozače vožnja unatrag nije veliki problem – oni koriste retrovizore, provjeravaju okolinu i polako postupaju. Međutim, što točno znači “kratki dio ceste” i kako se odlučiti kada je vožnja unatrag sigurna? Na ovo pitanje odgovara presuda Županijskog suda u Zagrebu (Kž-190/2024-8), koja daje jasne smjernice. Sud je istaknuo da se vozač mora uvjeriti da vožnja unatrag neće ugroziti druge sudionike u prometu. Vozač je dužan poduzeti sve potrebne mjere – od izlaska iz vozila i provjere situacije, pa do traženja pomoći od suvozača ili prolaznika ako situacija to zahtijeva.

U slučaju ozbiljnih nesreća, poput one u kojoj je prilikom vožnje unatrag poginula pješakinja, posljedice mogu biti teške. Iako je kazna za prekršaj vožnje unatrag relativno niska, 30 eura može se brzo pretvoriti u mnogo ozbiljnije posljedice, pa čak i kaznu zatvora za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Također, treba imati na umu da postoje apsolutne zabrane vožnje unatrag na određenim mjestima. Na autocestama vozač se ne smije kretati unatrag, osim na površinama koje su za to posebno uređene. Kazna za kršenje ove zabrane može iznositi između 390 i 920 eura, uz tri negativna prekršajna boda. Slično vrijedi i za brze ceste i ceste namijenjene isključivo za motorna vozila. Također, u tunelima je zabranjeno kretanje vozilom unatrag, a kazna za ovu prekršaj može biti između 130 i 260 eura.