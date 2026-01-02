FOTO Tko ovdje ima prednost? Objava zapalila raspravu, vozači ne znaju tko je u pravu

Fotografija prometne točke u Zagreb kod Vjesnikovog nebodera, pokrenula je lavinu komentara na Redditu nakon što je korisnik "X3orX3" postavio naizgled jednostavno pitanje. "Tramvaj definitivno", započeo je objavu, "ali taksi koji se vozi po žutoj i ide ravno (žuta strijela) ili automobil koji prati traku - plava strijela?". Prikazana situacija uključuje automobil koji se kreće svojom trakom (označeno plavom strelicom) i taksi koji se kreće po žutoj traci rezerviranoj za javni prijevoz (označeno žutom strelicom), pri čemu se čini da se te dvije trake spajaju.

Iako je rasprava između vozača automobila i taksija bila žestoka, oko jednog su se svi složili: tramvaj ima apsolutnu prednost. To temeljno pravilo zagrebačkog prometa, gdje su tračnička vozila gotovo uvijek u pravu, bilo je jedina točka oko koje nije bilo nikakvog spora. "Tramvaj u svakom slučaju" i "Tramvaj uvijek ima prednost, tko god to ne zna pao je na ispitu odmah", samo su neki od komentara koji su potvrdili da je barem taj dio prometne kulture dobro usvojen.

Pravi sukob mišljenja nastao je oko pitanja tko ima prednost nakon tramvaja. Jedna skupina korisnika tvrdi da prednost ima taksi u žutoj traci. Njihova logika temelji se na tome da se automobil u plavoj traci praktički uključuje na glavnu prometnicu s pomoćne trake te bi stoga trebao propustiti vozila koja zadržavaju smjer. "Mislim otkud i kako uopće ideja da bi plavi trebao imati prednost, to je pomoćna traka za uključivanje", stoji u jednom od komentara koji zastupa ovu tezu.

S druge strane, jednako glasan bio je i tabor koji tvrdi suprotno, ističući da prednost ima automobil (plava strelica). Prema njihovom tumačenju, automobil zadržava svoju traku, dok se taksi iz žute trake, prelaskom preko isprekidane linije, prestrojava i uključuje u prometnu traku plavog automobila. "Izgleda mi kao da auti koji dolaze iz žute linije zapravo prelaze isprekidanu liniju i uključuju se na traku, dakle uključuju se, a tom logikom bi auto koji ostaje u traci imao prednost", objasnio je jedan korisnik. Ova dilema savršeno ilustrira kako se ista situacija, unatoč postojećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, može interpretirati na dva potpuno različita načina.

Usred pravnih tumačenja, mnogi su komentatori naglasili važnost opreza i onoga što se često naziva "zdravim razumom". Bez obzira na to tko je formalno u pravu, složili su se da je situacija dovoljno nejasna da zahtijeva maksimalnu pažnju svih sudionika. "Svakako je pametnije propustiti vozilo koje ide makar ne imalo prednost, tu su ipak dva pješačka prijelaza... better safe than sorry", napisao je jedan korisnik, a njegov je stav naišao na široko odobravanje.