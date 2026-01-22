Dva kuhinjska aparata rijetko tko temeljito čisti, a rasadnik su plijesni: 'Može dovesti do zdravstvenih problema'

Friteze na vrući zrak postale su nezaobilazan kuhinjski uređaj u mnogim kućanstvima, a mnogi su zamijenili klasične pećnice ovim praktičnim aparatima. Ipak, stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zdravstveni rizik koji može nastati zbog neadekvatnog održavanja ovih uređaja. Mnogi vlasnici nisu svjesni opasnosti koje se mogu razviti unutar aparata ako se ne čisti redovito, piše Net.hr.

Prema stručnjacima iz tvrtke Fountain Filters, vrlo je važno redovito čistiti friteze na vrući zrak kako bi se spriječio razvoj plijesni. Unutrašnjost uređaja, a posebno košara, može postati savršeno okruženje za plijesan ako se ne čisti i suši pravilno nakon svake upotrebe. Kombinacija ostataka hrane, topline i vlage stvara idealne uvjete za bujanje plijesni. S vremenom, nakupljena masnoća i mrvice mogu samo pogoršati problem, zbog čega je važno čistiti uređaj nakon svakog korištenja.

Louise Allen, suosnivačica tvrtke Fountain Filters, upozorava da plijesan može imati ozbiljne zdravstvene posljedice, koje mnogi ljudi često zanemaruju. -Izloženost plijesni može dovesti do niza zdravstvenih problema, od blažih alergijskih reakcija poput kihanja i kožnih osipa do težih respiratornih problema, posebno kod osoba s astmom ili oslabljenim imunološkim sustavom- objasnila je Allen. Također, dodala je da je u hladnijim mjesecima, kada plijesan ima tendenciju bujanja u vlažnim i slabo prozračenim dijelovima naših domova, posebno važno biti na oprezu.

Na sreću, čišćenje friteze na vrući zrak vrlo je jednostavno. Dovoljno je isključiti uređaj iz struje, izvaditi sve odvojive dijelove i oprati ih u toploj vodi s deterdžentom za suđe. Zatim, unutrašnjost aparata prebrišite krpom namočenom u mješavinu limunovog soka i vode, pazeći da su svi dijelovi potpuno suhi prije nego što ih vratite na mjesto. Redovito čišćenje osigurava da obroci ostanu zdravi i sigurni za konzumaciju.

Sličan problem može nastati i u aparatu za kavu. Vlažnost u spremniku za vodu i unutarnjim cijevima, u kombinaciji s toplinom koja se stvara tijekom kuhanja, može stvarati savršen teren za razmnožavanje plijesni. Rješenje je jednostavno: pokrenite jedan ciklus s mješavinom vode i bijelog octa, a zatim dva ciklusa s čistom vodom kako biste temeljito isprali aparat. Na kraju, provjerite je li uređaj potpuno suh prije nego što ga spremite.