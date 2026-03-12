Imate problema s naplatom potraživanja ili birokracijom? Pravnu pomoć i odvjetničko zastupanje sad možete dobiti i besplatno

Udruženje obrtnika grada Zagreba nudi novu uslugu koja će znatno unaprijediti svakodnevno poslovanje njegovih članova. U partnerstvu s odvjetničkim uredom Doriana Žitnika, svi redovni članovi sada mogu besplatno koristiti pravnu pomoć i stručno odvjetničko zastupanje u pojedinim pravnim i upravnim postupcima.

Inicijativa stiže u idealnom trenutku, uzimajući u obzir brojne izazove s kojima se obrtnici suočavaju u suvremenom poslovnom okruženju, uključujući kašnjenja u plaćanjima, administrativne zapreke, promjene zakona i rastuće troškove. Glavni je cilj pružiti podršku kako nijedan član ne bio ostavljen sam u rješavanju problema koji ugrožavaju njihovu poslovnu konkurentnost, financijsku stabilnost i dugoročnu održivost.

Prema detaljno razrađenom ugovoru potpisanom s odvjetničkim uredom, njegovi odvjetnici će preuzimati slučajeve bez ikakvih naknada za odvjetničke usluge, što predstavlja značajnu uštedu za male i srednje obrtnike koji često nemaju sredstava za skupe pravne savjete.

Suradnja obuhvaća dvije primarne kategorije pomoći, dizajnirane da adresiraju najčešće probleme u obrtničkom sektoru. Prva kategorija fokusira se na naplatu potraživanja, što je kroničan izazov za mnoge obrtnike. Neplaćena dugovanja klijenata, kupaca ili poslovnih partnera često obrtnicima stvaraju probleme i predstavljaju gubitak vremena. Zato će odvjetnici, u ime članova Udruženja, potpuno besplatno voditi cijeli proces, od slanja formalnih opomena i podsjetnika preko pokretanja ovršnih postupaka u skladu sa Zakonom o ovrsi do eventualnog vođenja sudskih sporova pred nadležnim sudovima.

Ovakav pristup omogućuje obrtnicima da se oslobode administrativnog tereta, poput prikupljanja dokaza i praćenja rokova, te da se lakše koncentriraju na svoj osnovni posao, kao što su proizvodnja, usluge ili inovacije. Na primjer, ako je dugovanje nastalo zbog neplaćenog računa za izvedene radove, odvjetnici će analizirati ugovor, pripremiti tužbu i zastupati člana tijekom cijelog postupka, povećavajući šanse za bržu naplatu.

Jedini troškovi koji bi mogli nastati su sudske pristojbe, koje su propisane zakonom i standardne u takvim postupcima, te eventualni troškovi suprotne strane u slučaju da spor ne bude riješen u korist obrtnika. Međutim, odvjetnici će nastojati minimizirati rizike temeljitom stručnom analizom slučaja prije pokretanja bilo kakvog postupka, uključujući procjenu dokaza, pravnih osnova i vjerojatnosti uspjeha.

Druga ključna komponenta usluge je podrška u postupcima prema javnim i upravnim tijelima, gdje birokracija često usporava poslovanje. Često se događa da državne institucije ili upravna tijela ne odgovaraju u propisanom roku od 30 dana na podnesene zahtjeve, što može blokirati ključne aktivnosti. To uključuje izdavanje dozvola za strane radnike, što je posebno važno za obrtnike u sektorima poput građevinarstva, turizma ili poljoprivrede koji ovise o sezonskoj radnoj snazi, rješavanje pitanja mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja, poreznih obveza i inspekcijskih provjera te drugih upravnih postupaka kao što su registracije ili žalbe na odluke.

U takvim situacijama odvjetnici će u ime članova Udruženja pokrenuti odgovarajuće pravne postupke, poput tužbi za ubrzanje postupka pred Upravnim sudom ili zaštitu prava kroz upravne sporove, kako bi se osiguralo da interesi obrtnika budu zaštićeni i da se izbjegnu gubici zbog kašnjenja. Pomoć je posebno korisna u kontekstu sve složenijih propisa i birokracije, gdje kašnjenja mogu uzrokovati značajne financijske gubitke, poput izgubljenih ugovora ili kazni.

– Naš je cilj da obrtnici ne gube vrijeme na beskrajne birokratske petlje, već da se fokusiraju na rast svog poslovanja – istaknuo je Antonio Đureta, pravni savjetnik Udruženja obrtnika grada Zagreba, ističući primjere uspješnih intervencija u prošlim slučajevima.

Za one koji žele koristiti uslugu, postupak je izuzetno jednostavan, brz i dostupan svim članovima bez ikakvih dodatnih uvjeta. Prvo treba pripremiti potrebnu dokumentaciju, koja može uključivati račune, ugovore, korespondenciju s dužnikom, dokaze o podnesenom zahtjevu upravnom tijelu ili druge relevantne materijale poput fotografija ili svjedočanstava. Zatim sve materijale treba poslati na e-mail adresu pravnik@obrtnici-zagreb.hr, uz kratak opis problema i kontakt-podatke. Upit će pregledati pravni savjetnik Udruženja, koji će analizirati predmet, procijeniti izglede za uspjeh na temelju pravnih propisa i iskustva te koordinirati daljnje korake s odvjetničkim uredom. Svaki član bit će povratno kontaktiran unutar kratkog roka i obaviješten o poduzetim mjerama, uključujući plan akcije i očekivane rokove. To osigurava potpunu transparentnost, efikasnost i povjerenje u proces, što je ključno za efikasno rješavanje problema i sprečavanje daljnjih komplikacija.

– Nova usluga nije samo pravna podrška nego i strateški korak Udruženja prema boljoj pravnoj zaštiti i podršci naših članova u dinamičnom tržišnom okruženju. U proteklim godinama mnogi su se obrtnici susretali s izazovima poput neplaćenih računa, birokratskih zastoja, sporova s dobavljačima ili regulatornim promjenama, što je dovodilo do stresa, financijskih gubitaka i čak zatvaranja poslovanja. Sada se, zahvaljujući ovoj suradnji, mogu osloniti na profesionalce koji duboko razumiju specifičnosti obrtničkog poslovanja, uključujući sektorske izazove poput sezonskih fluktuacija ili konkurencije – poručio je Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, pozivajući članove na aktivno korištenje usluge.a

Za sve dodatne upite, poput općih pravnih savjeta, tumačenja novih propisa, savjeta o ugovorima ili preventivnih mjera, pravna služba Udruženja ostaje na raspolaganju putem telefona, e-maila ili osobnih konzultacija.

Nova usluga predstavlja korak naprijed u osnaživanju obrtničke zajednice u Zagrebu i samo je jedan od mnogih načina na koji Udruženje podržava svoje članove u jačanju poslovne sigurnosti, konkurentnosti i dugoročne održivosti. Stoga ne oklijevajte iskoristiti priliku i kontaktirajte nas, a za više informacija posjetite web-stranicu www.obrtnici-zagreb.hr ili nazovite na broj 01/123-4567.