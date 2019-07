VIDEO: Pogledajte kako je vjetar trgao komade krova u Jaruščici prije nego se srušio na tlo

Na nekoga je pao krov! Izgleda neko dijete!, slušali smo u susjedstvu. Kakav krov, vjetar je bio vrlo jak, ne sjećamo se nečeg takvog u Jaruščici pored Arene, ali nije izgledalo kao da može otrgnuti krov. Ipak, krov je ležao na parkiralištu susjedne zgrade, vjetar ga je uspio otrgnuti s krova zgrade nasuprot, otrgnuti dio vjetar je prevalio preko ostatka krova i sve je završilo na automobilima susjednog parkirališta.

– Nema kaska, ako su auti na vašem parkiralištu, onda ne priznaju. Treba pogledati te police, komentiralo se. Sljedeći je komentar bio ozbiljniji.

– Maknite se, i dalje puše a još jedan komad krova visi, otrgnut je, pitanje je vremena kada će pasti. Može biti ozlijeđenih, govorila je jedna od stanovnica Jaruščice. Poslušali smo, maknuli se, ionako bismo to morali jer stigli su vatrogasci kako bi raščistili pogođeni parking. Odlomljen je dobar komad krova, bilo je, jasno, i onih zajedljivih.

Pogledajte snimku kako je vjetar trgao krov koju nam je poslao čitatelj David Ivanković.

– Odlična gradnja, sjajna kvaliteta, komentiralo se. Jaruščica je naselje sada starije od deset godina, nekih većih primjedbi ili ovakvih situacija nije bilo. No nevrijeme koje je stiglo sa sjevera donijelo je jednu novu priču. Sjedenje u nedalekom kafiću pretvorilo se u malu avanturu. Počela se pomalo podizati prašina s obližnjeg priručnog parkirališta, koviti su postajali sumnjivima jer smo ranije slušali kako se jako nabire sjeverno od Zagreba. Koviti prašine pretvorili su se u udare koje su teško zaustavljale i pregrade spuštene na terasu. Padale su čaše i flaše, vrijeme je bilo da se ode. Najbolje kući. Na putu doma odjednom su zrakom počeli letjeti komadi nalik stiroporu. - Sigurno je nekome to vjetar otpuhao s balkona, pomislili smo. Ne, brzo smo ispravljeni, bili su to komadi krova susjedne zgrade kojeg je vjetar otrgnuo kao na kakvom filmu katastrofe.

Dok vjetar ne postane prejak i za krupnijeg čovjeka. Ali krov, to baš nismo očekivali. Otišli smo s druge strane i doista, komad krova stajao je na rubu zgrade prijeteći da će pasti ako još jednom malo jače zapuše. Bit će to teška noć za stanare te zgrade na Jaruščici.

