Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODBIO TEST NA DROGU

Policija usred noći zaustavila Slovenca u Velikoj Gorici, ono što su otkrili skupo ga je stajalo

Policijski automobil sudjelovao u nesreći, dvije osobe ozlijeđene
Goran Stanzl/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 13:15

Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski prekršajni sud.

Slovenski državljanin (39) kažnjen je s 1500 eura nakon što je u Velikoj Gorici zatečen za upravljačem automobila bez položenog vozačkog ispita te odbio testiranje na droge. Zagrebačka policija zaustavila ga je u utorak oko 23 sata u Čužićevoj ulici u Novom Čiču, tijekom nadzora mu ponudila preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled uz uzimanje krvi i urina radi analize, no 39-godišnjak je to odbio, izvijestili su iz PUZ-a.

Daljnjom provjerom, kazali su, utvrđeno je da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski prekršajni sud. Policija je predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 2640 eura, no sud ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu od 1500 eura.
Ključne riječi
test na droge bez vozačke Velika Gorica Zagreb PUZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!