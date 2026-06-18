Policija usred noći zaustavila Slovenca u Velikoj Gorici, ono što su otkrili skupo ga je stajalo

Slovenski državljanin (39) kažnjen je s 1500 eura nakon što je u Velikoj Gorici zatečen za upravljačem automobila bez položenog vozačkog ispita te odbio testiranje na droge. Zagrebačka policija zaustavila ga je u utorak oko 23 sata u Čužićevoj ulici u Novom Čiču, tijekom nadzora mu ponudila preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled uz uzimanje krvi i urina radi analize, no 39-godišnjak je to odbio, izvijestili su iz PUZ-a.

Daljnjom provjerom, kazali su, utvrđeno je da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski prekršajni sud. Policija je predložila da ga se kazni novčanom kaznom od 2640 eura, no sud ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu od 1500 eura.