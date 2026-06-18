Bili smo u kafiću u kojem su Tomašević i Sandra Benčić gledali utakmicu: 'Ostavili su dobru bakšu'

Snimku na kojoj se vidi kako su proslavili izjednačujući pogodak Hrvatske protiv Engleske na prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova stranačka kolegica i saborska zastupnica Sandra Benčić objavili su na društvenim mrežama. Oboje odjenuti u dresove s kvadratićima skočili su i podigli ruke u zrak kada su se terasom kafića Lenba u Vlaškoj ulici prolomili uzvici oduševljenja.

Kako su nam rekli u kafiću, S. Benčić im je inače česta gošća, a inače ne zalazi Tomašević. – Došao je s njom gledati utakmicu, super su oni gosti, dobru bakšu su ostavili – naglasili su nam u Lenbi. Podsjetimo, Tomašević je jučer rekao kako je pozvan u britansko veleposlanstvo u kojem je bilo organizirano primanje za nekoliko stotina ljudi u povodu kraljevog rođendana, da tamo prati utakmicu između Engleske i Hrvatske. – Neću to napraviti jer bi emocije vjerojatno bile preintenzivne. Vjerojatno ću gledati u jednom kafiću – rekao je.

Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske 4:2. Za Englesku su zabili Jude Bellingham, Marcus Rashford i dvaput Harry Kane, dok su za Hrvatsku pogotke ostvarili Martin Baturina i Petar Musa.