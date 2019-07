Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: U Samoboru tuča, u Zagrebu vjetar srušio krov

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju, a prešlo je granicu te je stiglo i u Hrvatsku.

U Samoboru i na području Svete Nedjelje padala je tuča, a snimku je objavio Neverin na Facebooku.

I u Zagrebu je počeo puhati snažan vjetar koji je na Laništu srušio krov sa zgrade.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog grmljavine i pljuskova meteoalarm je za danas izdao žuto upozorenje za zagrebačku regiju. Upozorenje je zbog nevremena izdano i za karlovačku te gospićku regiju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Sloveniji je pak padala jaka kiša i tuča zbog čega je došlo i do poplava, a snažan vjetar čupao je stabla.

U nastavku večeri očekuje se premještanje olujnog sustava prema istoku i jugoistoku pri čemu nove grmljavinske pljuskove valja očekivati na dijelovima središnje Hrvatske, a kasnije i Slavonije, piše Neverin.hr.

Prema prognozi DHMZ-a, sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano i danju manje vruće, a mjestimice uz promjenljivu naoblaku može pasti malo kiše ili poneki pljusak.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Jadranu i dalje vruće i sunčano, dok na sjevernom dijelu poslijepodne može biti lokalnog razvoja oblaka i pokojeg pljuska. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura koja će sredinom dana prolazno oslabjeti, a duž ostatka obale uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 22, duž obale između 20 i 25. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 u unutrašnjosti, na moru od 31 do 35 °C.

