Dosjetili se novog trika! U zagrebačkom Španskom vozači ovo rade kako bi došli do parkirnog mjesta

Iako su novi stupići postavljeni kako bi se blokiralo nedozvoljeno parkiranje, vozači u zagrebačkom kvartu Špansko našli su način kako prevariti druge i sparkirati se, upozorila je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi. Parkiraju tako da zaštitne stupiće koji im smetaju "iščupaju" iz tla kako bi, zatim, oslobodili mjesto za prolazak vozila, kazala je.

"Paketomat nije opravdan razlog da se "čupaju" stupići... Stati s četiri žmigavca i pakete u vrećama donijeti do paketomata", napisala je Zagrepčanka. Neki su ipak podržali vozača. "Blokirati promet za to vrijeme? Pa nema goreg nego dostavni kombiji koji stoje na sred ceste", kazala je druga Zagrepčanka.

Zaštitni stupići razlog su manjka parkirnih mjesta, istaknuo je jedan građanin. "Ma samo rokaj stupiće i gljive posvuda, a ljudi će se u kroničnom manjku parkinga parkirati u zraku, drugom gradu i tako dalje... Umjesto da se svi živi pobunimo oko činjenice da nema parkinga za sve", komentirao je ljutito.