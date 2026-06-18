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27. LIPNJA

Pridružite se Manifestaciji pokazne ručne košnje na Žumberku! Posjetitelje očekuje bogat program

Park prirode Žumberak Samoborsko gorje
Autor
Ana Vrbanek
18.06.2026.
u 14:56

Manifestacija se organizira u okviru prekograničnog Interreg SI–HR projekta CarEx – "Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost"

Nakon višegodišnje stanke, u Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje ponovno se vraća Manifestacija pokazne ručne košnje koja će se održati u subotu, 27. lipnja s početkom u 10 sati kod Posjetiteljskog centra BudinjakDogađanje je to posvećeno tradicijskom načinu košnje kojim su se stoljećima održavali travnjaci i stvarali uvjeti za bogatu bioraznolikost područja. 

Posjetitelje očekuje cjelodnevni program posvećen tradiciji, prirodnoj baštini i održivom upravljanju travnjacima, istaknuli su organizatori. Uz demonstraciju ručne košnje, posjetitelji će moći razgledati izložbu tradicijskih predmeta povezanih s košnjom i načinom života ljudi na Žumberku nekada, upoznati lokalne OPG-ove te kupiti njihove domaće proizvode, razgledati vanjsku izložbu fotografija fotonatječaja te sudjelovati u radionicama i edukativnim sadržajima.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, prijave za radionice nisu potrebne, kazali su organizatori, a program je prilagođen različitim generacijama posjetitelja. Manifestacija se organizira u okviru prekograničnog Interreg SI–HR projekta CarEx – "Brigom o suhim travnjacima čuvamo bioraznolikost".

Cilj projekta je očuvanje suhih travnjaka kao jednog od najvrjednijih i najugroženijih staništa u Europi. Tradicionalna ručna košnja pritom ima važnu ulogu u očuvanju travnjaka i njihove biološke raznolikosti, objasnili su organizatori. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska.
Ključne riječi
samoborsko gorje Žumberačko gorje

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