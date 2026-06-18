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JAVNI POZIV

Počele prijave za novčanu pomoć pri sanaciji grobova nakon oluje, Grad čeka dokumentaciju

Zagreb: Teško oštećeno gradsko groblje Mirogoj
Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
18.06.2026.
u 14:15

Ovom mjerom, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, građanima se želi pružiti podrška.

Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na grobnim mjestima uslijed nevremena koje je pogodilo područje Grada Zagreba krajem ožujka. Iz gradske uprave kazali su kako je javni poziv otvoren do 14. kolovoza 2026. godine.

Ovom mjerom, kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, građanima se želi pružiti podrška. – Nakon snažnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, važno nam je pomoći sugrađanima u sanaciji štete gdje god je to moguće. Grobna mjesta imaju posebnu emocionalnu vrijednost za obitelji, stoga ovom mjerom želimo olakšati obnovu oštećenja i pružiti konkretnu podršku – izjavio je Tomašević.

Sve detaljne informacije, obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba, a zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Prema odluci Gradske skupštine pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje su korisnici ili sukorisnici grobnih mjesta na kojima je nastala šteta, a koje su podnijele prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, objavljen 8. travnja 2026.

Ovaj poziv otvoren je još do 1. srpnja 2026. i prijava na njega preduvjet je za ostvarivanje novčane pomoći Grada Zagreba. Novčana pomoć odobrava se za sanaciju oštećenja na nadgrobnim spomenicima i drugim dijelovima grobnih mjesta nastalih uslijed nevremena. Grad Zagreb sufinancirat će 50 posto utvrđene štete, odnosno najviše do 3.000 eura po grobnom mjestu.

Iz Grada su podsjetili da se za javni poziv Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, prijavi šteta s fotografijama nastalih oštećenja zaprimaju na e-mail adresu steta.groblja@zgh.hr ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe. – Stručne službe Gradskih groblja kontaktirat će sve korisnike koji su predali prijavu kako bi ih uputili u postupak Grada Zagreba za ostvarivanje prava na novčanu pomoć – kazali su iz gradske uprave.

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Ključne riječi
Tomislav Tomašević Mirogoj Zagreb

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Voditelj Spomengaja Tomislav Baća rekao je da Spomengaj uz zdravstvenu, komunalnu i ekološku ima i važnu emocionalnu te kulturološku ulogu. Pojasnio je da mogućnost opraštanja od tijela ljubimca te sudjelovanja u zbrinjavanju njegovih posmrtnih ostataka građanima pruža utjehu te da postupanje građana s tijelom ljubimca nakon njegove smrti mnogo govori o njihovoj kulturi.

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