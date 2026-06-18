Oni su vaši susjedi, a sedam dana u tjednu rade kako bi nahranili Zagreb

Posao ljeti kreće u pola šest, zimi u pola sedam ujutro. Prekida nema sve do mraka, a pojmovi poput vikenda, blagdana i godišnjih odmora za njih gotovo da ne postoje. Ovako već više od sedamdeset godina obitelj Fileš neumorno radi na svom polju nedaleko Domovinskog mosta, a rezultat su mrkve, rajčice, rotkvice i paprike u svim bojama, kineski kupus, mini-lubenice i gorke dinje, ali i razni drugi prvoklasni sezonski proizvodi koje obožava cijela metropola. Da je njihov proizvod zaista najviše kvalitete, potvrđuje i certifikat “Proizvodi hrvatskog seljaka” koji je jučer uručen Alanu Filešu, vlasniku OPG-a Fileš. Riječ je o dokumentu koji kupcima jamči dodatnu sigurnost kupovine domaćeg proizvoda, a kupnjom takvih proizvoda, pak, potiče se i razvoj malih i srednjih OPG-ova.

Dodjela se, inače, provodi u sklopu projekta "Certificiranje seljačke tržnice" koji se provodi u suradnji Grada Zagreba, Holdingove podružnice Tržnice Zagreb, Udruge hrvatskih tržnica i Zajednice udruga hrvatskih povrćara, a certifikat je jučer dobilo 107 OPG-ovaca, deset više nego lani. Svečanost se održala na tržnici Kvatrić, gdje Fileš ima štand.

– Posao je počela moja baka, preuzeli su roditelji i sad sam na redu ja. Proizvodimo uobičajeno i manje uobičajeno sezonsko povrće tijekom cijele godine, a na polju smo samo nas troje i članovi obitelji, možda ako nekog angažiramo povremeno sa strane. Sedam dana u tjednu nam je premalo, u akciji smo za sunčanih i kišnih dana, petkom i svetkom. Ne stignem zato biti svaki dan na placu, sa štanda prodajem tri dana u tjednu. Nije, međutim, to problem, jer imam redovne kupce. Dinje i lubenice posebno su popularne – kaže nam Fileš.

Njegov OPG ovaj je certifikat dobio već nekoliko puta, dodaje, a kao glavni “sastojak” u uzgoju svog povrća navodi – ljubav. – Bez ljubavi nema ničeg, pa je tako i kad su u pitanju biljke. Upravo iz ljubavi smo i počeli uzgajati razno neuobičajeno bilje koje ima vrlo dobar odjek među kupcima. Neka posebna tajna uzgoja ne postoji. Postoje, rad, volja i dobri ljudi koji dođu, kupuju i pokažu ti da tvoj trud vrijedi – ističe Fileš.

Vrhunsko povrće uzgaja i obitelj Renate Jerec, kojoj je jučer također uručen certifikat. Fileševa je susjeda, i to, kako objašnjava, i na štandu i na polju. – Živimo blizu, gledamo jedan drugome u polje. Konkurencija smo, ali ona pozitivna – smije se. OPG Jerec, kaže, djeluje od šezdesetih godina prošlog stoljeća, a posao su započeli suprugov baka i djed. – Kupili su prvi grunt u Petruševcu kod Save. Ona velika poplava iz šezdesetih im je taj grunt odnijela, a onda su se preselili na drugu lokaciju i ponovno počeli s poljoprivredom. I nisu stali, a ja sam se prije osam godina uključila u tu priču – prepričava nam. Kao i susjed Fileš, proizvodi sezonsko povrće, u polju radi cijela obitelj. – Kupci najviše vole što je naše povrće svježe i, naravno, ukusno - kaže.

Alan Fileš i Renata Jerec među omiljenim su prodavačima na Kvatriću, na Jarunu je to Borislav Miličević iz Sesveta. Ondje radi već deset godina, a osim njegova sezonskog povrća poznat je i po svojim sokovima i pasiranoj rajčici. – Imamo specijalni sok od cikle, koji nakon tjedan dana poboljšava krvnu sliku i diže imunitet, a koriste ga i ljudi koji, primjerice, idu na kemoterapije. Za litru soka od cikle potrebno je oko tri kilograma povrća. Pije se jedan decilitar dnevno, za desetak dana vidno je poboljšanje. Druga varijanta je miks koji radim od cikle, mrkve i jabuke. Osvježavajuć je, pun vitamina. U čemu je njihova posebnost? Ukusni su i zdravi – smije se Miličević. Osim sokova, kupci na Jarun dolaze i po njegovo zelje, uzgojeno na stajskom gnojivu. – Tajna zelja je u tome što ga počinjemo kiseliti već u rujnu kako bi do studenog bilo spremno za prodaju. Sve što donesem na štand, odmah prodam – zadovoljno će Miličević.

Certificirani OPG-ovci svoje voće i povrće tijekom cijele godine, inače, uzgajaju na više od 500 hektara poljoprivrednih površina u različitim dijelovima Zagreba, Zagrebačke i Međimurske županije, odakle ga donose na štandove svih zagrebačkih tržnica. A kako bi se uvjerili da je onouistinu najviše kvalitete, djelatnici zagrebačkog Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša sva su obiteljska gospodarstvas obišli i testirali njihove proizvode. Predstavnicima OPG-ova certifikate su uručili voditelj Tržnica Zagreb Marin Rončević te pomoćnica pročelnice za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo iz Gradskog ureda za gospodarstvo Vlasta Ranogajec. Od 107 certificiranih OPG-ova, dodajmo, njih 95 posto je s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.