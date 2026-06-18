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NEMA OZLIJEĐENIH

Noćna intervencija zagrebačkih vatrogasaca: Gorjela zgrada stare pošte u Lučkom, razlog nepoznat

Lučko / facebook
Autor
Ana Vrbanek
18.06.2026.
u 14:45

Točak uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon očevida.

Na zapuštenom objektu u vlasništvu Grada Zagreba jučer, 17. lipnja, oko 23 sata, u Puškarićevoj ulici u Novom Zagrebu izbio je požar iz zasad neutvrđenog razloga, priopćili su danas iz Policijske uprave zagrebačka. Riječ je o zgradi stare pošte u naselju Lučko.

Na mjesto događaja odmah su izašli zagrebački vatrogasci koji su brzom i učinkovitom intervencijom uspjeli staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo daljnje širenje. Iz PU zagrebačke izvijestili su kako u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok visina materijalne štete nije utvrđena. 

Točak uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon očevida. Na Facebook stranici naselja Lučko zahvalili su svim pripadnicima vatrogasnih i drugih žurnih službi na brzoj reakciji i intervenciji u kojoj je spriječena veća šteta.

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Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

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