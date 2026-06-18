FOTO Spomengaj obilježio sedam godina rada: Djelatnici MUP-a posjetili grobna mjesta svojih službenih pasa

Spomengaj, groblje i krematorij za kućne ljubimce u Zagrebu, obilježava sedam godina rada, a djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske obišli su grobno mjesto svojih službenih pasa. Nedavno postavljene pločice s imenima podsjetile su ih na službene pse od kojih su se oprostili ove, ali i prethodnih godina.

– Ovdje je pohranjen pepeo naših 17 pasa. Od dva smo se oprostili ove godine, no živo sjećanje imamo i na ostale službene pse čija su imena na ovim pločicama. Drago nam je da u Hrvatskoj imamo mjesto na kojem službenim psima možemo odati počast za njihov doprinos radu Ministarstva unutarnjih poslova, zaštiti života i sigurnosti građana te očuvanju i podizanju razine opće sigurnosti –n kazao je Miroslav Puž, voditelj Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa.

Psi čiji su posmrtni ostatci pohranjeni u Spomengaju, radili su, u prvom redu, na traganju, detekciji eksploziva i zaštiti državne granice. Usluge Spomengaja, pored MUP-a, koriste i Centar za rehabilitaciju Silver te neke udruge. – Tijekom sedam godina rada Spomengaj je primio gotovo 4300 tijela životinja od čega 400 ove godine. U posljednjih godinu i pol prosječno prima dva tijela dnevno. Iako brojke same po sebi mnogo govore o važnosti Spomengaja za građane i njihove kućne ljubimce, ne smijemo zanemariti ni njegovu važnu ulogu u razvoju odgovornog odnosa ljudi prema ljubimcima u skladu s razvojem civilizacije – istaknuo je Jurica Ambrožić, voditelj Odjela za zaštitu životinja i veterinarske poslove Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba.

Voditelj Spomengaja Tomislav Baća rekao je da Spomengaj uz zdravstvenu, komunalnu i ekološku ima i važnu emocionalnu te kulturološku ulogu. Pojasnio je da mogućnost opraštanja od tijela ljubimca te sudjelovanja u zbrinjavanju njegovih posmrtnih ostataka građanima pruža utjehu te da postupanje građana s tijelom ljubimca nakon njegove smrti mnogo govori o njihovoj kulturi.