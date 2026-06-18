FOTO U stanu u Novom Zagrebu pronašli više od sedam kilograma droge: Pali dileri, zaplijenjen i automatski pištolj

Zagrebačka policija razotkrila je skupinu osumnjičenu za preprodaju droge na području Novog Zagreba te pritom zaplijenila više od sedam kilograma različitih vrsta droge, automatski pištolj, streljivo i novac za koji se sumnja da potječe od prodaje narkotika. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćena su dvojica 20-godišnjaka te muškarci stari 23 i 29 godina. Policija sumnja da su 23-godišnjak i 29-godišnjak nabavljali veće količine kokaina, marihuane i hašiša radi daljnje preprodaje, a drogu su skrivali, vagali i prepakiravali u stanu na području Novog Zagreba.

U srijedu, 17. lipnja, policajci su na temelju sudskog naloga pretražili stan kojim se koriste osumnjičenici te pronašli čak 42 paketa marihuane ukupne mase 4,1 kilogram, sedam paketa kokaina teških nešto više od tri kilograma, kao i više od pola kilograma hašiša. Uz drogu pronađene su dvije digitalne vage s tragovima narkotika te novac za koji se sumnja da je zarađen preprodajom. No, to nije bilo sve. Tijekom pretrage pronađen je i automatski pištolj marke Crvena zastava s dva spremnika i 20 komada streljiva kalibra 7,65 milimetara, zbog čega se dvojicu starijih osumnjičenika tereti i za nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policija sumnja i da je 29-godišnjak istoga dana dvojici 20-godišnjaka prodao više od kilogram kokaina. Sumnje su dodatno potvrđene pretragom automobila marke Škoda kojim su se koristili mlađi osumnjičenici, kada je pronađena droga te novac za koji se vjeruje da potječe od daljnje preprodaje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv sve četvorice podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku.