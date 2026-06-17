Netko je na Črnomercu izgubio novac, a ono što je učinila maloljetnica oduševilo je policiju

Pošten potez jedne maloljetnice mogao bi razveseliti osobu koja je ovih dana na zagrebačkom Črnomercu ostala bez novca. Kako je izvijestila policija, djevojka je u utorak, 16. lipnja, na okretištu autobusa i tramvaja u Ilici pronašla novac te ga osobno donijela u policijsku postaju i predala službenicima.

Iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju vlasnika da se javi kako bi dokazao da pronađeni novac pripada upravo njemu.– Vlasnika pozivamo da najprije kontaktira policiju na broj 01/3775-924 radi daljnjih dogovora, nakon čega treba osobno pristupiti u II. policijsku postaju Zagreb u Ilici 245 – poručili su iz policije. Vlasnik će prilikom dolaska morati dokazati da je pronađeni novac njegov, nakon čega će mu biti vraćen.