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Netko je na Črnomercu izgubio novac, a ono što je učinila maloljetnica oduševilo je policiju

Novac, euri
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 13:55

Vlasnika pozivamo da najprije kontaktira policiju na broj 01/3775-924 radi daljnjih dogovora, nakon čega treba osobno pristupiti u II. policijsku postaju Zagreb u Ilici 245 – poručili su iz policije

Pošten potez jedne maloljetnice mogao bi razveseliti osobu koja je ovih dana na zagrebačkom Črnomercu ostala bez novca. Kako je izvijestila policija, djevojka je u utorak, 16. lipnja, na okretištu autobusa i tramvaja u Ilici pronašla novac te ga osobno donijela u policijsku postaju i predala službenicima.

Iz Policijske uprave zagrebačke pozivaju vlasnika da se javi kako bi dokazao da pronađeni novac pripada upravo njemu.– Vlasnika pozivamo da najprije kontaktira policiju na broj 01/3775-924 radi daljnjih dogovora, nakon čega treba osobno pristupiti u II. policijsku postaju Zagreb u Ilici 245 – poručili su iz policije. Vlasnik će prilikom dolaska morati dokazati da je pronađeni novac njegov, nakon čega će mu biti vraćen.

Komentara 1

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SV
Svastacuje
14:35 17.06.2026.

Poštena mladost naša... Bravo!!!

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