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TREBA POVEĆATI KAZNE

VIDEO Zagrepčane zgrozila snimka koja se širi mrežama, pogledajte manevar mladića na romobilu

Elektri?ni romobil
Christoph Soeder/DPA
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
17.06.2026.
u 20:00

Mnogi su rekli kako mladić nije svjestan mogućih posljedica po zdravlje i život.

Snimka koja prikazuje mladića koji na romobilu juri prometnicom pa preko pune linije i uspornika pretječe automobil, objavljena je na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. "Ne znam kaj se mora sve dogoditi da svi sudionici u prometu,uključujući i pješake počnu normalno ponašati?I Kazne su velike i radi se dosta za sigurnost i apelira stalno na nesreće i dalje ima glupih ljudi u prometu. A svi se žale i svi su stručnjaci kada se zlo dogodi", napisao je netko ispod videozapisa. 

Drugi je dodao da "ovakvu vožnju treba odmah sankcionirat i donijet strože kazne jer će biti 'zašto je hitna došla kasno'". Mnogi su rekli kako mladić nije svjestan mogućih posljedica po zdravlje i život, a dobar dio komentatora osvrnuo se i na vozača automobila koji je u vožnji zabilježio situaciju napominjući kako niti snimanje mobitelom u autu nije sigurno za promet. 

Hrvatska je 30. 7. 2022. stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama podrobnije regulirala status električnih automobila. Vozači su tako, među ostalim, dužni kretati se biciklističkom stazom ili trakom u smjeru kretanja, inače je kazna 60 eura. U slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom ili trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, romobilisti se mogu kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika. Ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila, a ako to učine kazna je 60 eura.
FOTO Podvožnjak kod Vjesnika od jutros je ponovno otvoren
Elektri?ni romobil
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Ključne riječi
Prometne zgode i nezgode Zagreb romobil

Komentara 3

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SL
slonko
20:12 17.06.2026.

Kazna za prekršaj romobilista 60€? Pa nije čudo što se brzo voze gdje im god padne na pamet.

SL
slavenZadravec
20:47 17.06.2026.

S druge strane vozila na fosilna goriva štete svima čak i kada se potpuno drže propisa. Dakle, zgražati se trebamo zbog toga što se i dalje može voziti na naftne derivate besplatno u gradovima.

SB
Stroga Babaroga
20:19 17.06.2026.

Te romobile treba kompletno zabraniti, preopasni su, a oni koji ih voze često bezobzirni, ne poštuju ni svoj život, a kamoli tuđi. Čast iznimkama, no njih malo vidim na zagrebačkim ulicama.

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