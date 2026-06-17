VIDEO Zagrepčane zgrozila snimka koja se širi mrežama, pogledajte manevar mladića na romobilu

Snimka koja prikazuje mladića koji na romobilu juri prometnicom pa preko pune linije i uspornika pretječe automobil, objavljena je na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. "Ne znam kaj se mora sve dogoditi da svi sudionici u prometu,uključujući i pješake počnu normalno ponašati?I Kazne su velike i radi se dosta za sigurnost i apelira stalno na nesreće i dalje ima glupih ljudi u prometu. A svi se žale i svi su stručnjaci kada se zlo dogodi", napisao je netko ispod videozapisa.

Drugi je dodao da "ovakvu vožnju treba odmah sankcionirat i donijet strože kazne jer će biti 'zašto je hitna došla kasno'". Mnogi su rekli kako mladić nije svjestan mogućih posljedica po zdravlje i život, a dobar dio komentatora osvrnuo se i na vozača automobila koji je u vožnji zabilježio situaciju napominjući kako niti snimanje mobitelom u autu nije sigurno za promet.

Hrvatska je 30. 7. 2022. stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama podrobnije regulirala status električnih automobila. Vozači su tako, među ostalim, dužni kretati se biciklističkom stazom ili trakom u smjeru kretanja, inače je kazna 60 eura. U slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom ili trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, romobilisti se mogu kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika. Ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila, a ako to učine kazna je 60 eura.